11 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Noche de Conciertos en Isla Verde

Con la participación de Joseph Fonseca y Charlie Sepúlveda

11 de octubre de 2025 - 10:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joseph Fonseca (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Otra gran Noche de Conciertos se celebrará este sábado, 11 de octubre de 2025, a partir de las 6:00 p.m. en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde.

El evento contará con la presentación de la Orquesta de Conciertos de Carolina, dirigida por el maestro Franky Suárez, que ofrecerá un variado repertorio con énfasis en los ritmos caribeños y tropicales para el deleite del público.

Asimismo, la orquesta acompañará en tarima a Joseph Fonseca, intérprete y compositor puertorriqueño que ha puesto a bailar multitudes con su estilo alegre, su inconfundible voz y su total dominio de los géneros tropicales del merengue y la bachata.

En la actividad, además, brillará el destacado trompetista puertorriqueño Charlie Sepúlveda, con su Buena Vista Celebration, bajo el cual reúne a grandes amigos y experimentados músicos en un bailable memorable que transita por el jolgorio, la nostalgia y el romanticismo en tributo a los hermanos cubanos.

“En Carolina, celebramos la música como una fuerza que nos une y nos llena de orgullo. Esta Noche de Conciertos será una experiencia inolvidable para compartir en familia y con nuestra comunidad. Queremos que cada carolinense y visitante sienta que en Isla Verde tiene un espacio de alegría, encuentro y buena música. Les invito a que se den cita y vivan con nosotros esta gran celebración”, expresó el alcalde José Carlos Aponte Dalmau.

La actividad contará con estacionamiento, seguridad y transportación desde el Balneario de Carolina, además de kioscos con gastronomía local y artesanos.

