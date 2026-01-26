Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Norberto Vélez regresa con su fórmula de salsa y bolero al Centro de Bellas Artes

El cantante se presentará en marzo con su concierto “Romance y sabor”

26 de enero de 2026 - 2:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Norberto Vélez. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cantante, músico y compositor Norberto Vélez regresa este año a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce con un renovado espectáculo de “Romance y sabor”.

El salsero que se presentó el año pasado en la Sala de Festivales de CBA, llegará con letras románticas que abordan diferentes géneros musicales para ofrecer una experiencia musical variada y más amplia que el primer concierto de “Romance y sabor”.

La cita musical será el sábado ,7 de marzo a las 7:30 p.m. en el CBA.

“La diferencia de este concierto y el anterior es que en este, además de hacer temas de salsa también voy hacer un pasaje por la música romántica, no simplemente por el bolero. Voy a llegar a otra manera de expresar el romance, a través de las canciones de cantantes que no eran boleristas. Por ejemplo voy a presentar temas de Christian Castro, Alvaro Torres, entre otros que aunque no eran boleristas voy a interpretar esas canciones, de esta manera voy a llevar al público por otras épocas del romance” indicó el artista en declaraciones escritas.

Acompañado por su orquesta, Vélez desea que la música romántica no desaparezca.

“Quiero que la gente se disfrute cada tema desde los de salsa hasta los boleros, pero quiero también aportar para que el bolero que es una música que tanto enamoró a nuestros papás y nuestros abuelos, no se olvide”, afirmó el cantante que durante la época navideña estuvo con agenda llena con el concepto de Norberto Vélez y el Escuadrón de la Loma.

Hace años que el cantante, le dio vida a su exitoso programa en su canal de YouTube “Sesiones Desde La Loma”, plataforma musical y de exposición para diferentes talentos.

“Coger una guitarra y empezar a cantar es una de las cosas que siempre me gustó desde pequeño. Es es lo que he venido haciendo desde los 16 años”, señaló por escrito.

“Quiero hacer latir corazones, sacar sonrisas y hacer que la gente se vaya satisfecha con el trabajo que puedo expresarle y presentarle . Más que nada continuar un legado musical de lo que es el bolero, haciendo que el público disfrute de un concierto diferente”, concluyó Vélez.

El productor del espectáculo es Gabriel Ramos de G. Ramos Productions.

Los boletos para Romance y sabor con están disponibles en Ticketera.com, Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes.

Norberto VélezSalsaBoleroConciertos
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
