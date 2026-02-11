Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Odilio González celebra concierto de despedida

Con dos funciones, una en febrero y una en marzo

11 de febrero de 2026 - 8:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Odilio González. (Xavier J. Araujo Berrios)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tras 66 años de una trayectoria musical ininterrumpida y llena de éxitos que han marcado generaciones, el icónico cantante, guitarrista y compositor puertorriqueño, Odilio González, conocido cariñosamente como “El Jibarito de Lares”, anunció su retiro de los escenarios con su gira de conciertos titulada “Odilio González, La Despedida”.

RELACIONADAS

Este emotivo cierre de capítulo se celebrará el domingo, 15 de febrero, en la prestigiosa Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce y el 15 de marzo en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

El maestro González, quien nació en Lares en 1937, llevará a su público por un viaje musical a través de sus más grandes éxitos, incluyendo clásicos inolvidables como “La mano de Dios”, “El rostro mío”, “Mercedita”, “Háblame”, “Cariño malo” y “Entre espumas”.

Debutó en Nueva York en 1958 cantando ante un gran público en el Teatro Puerto Rico. En 1962 grabó “Celos sin motivo”, un bolero jíbaro compuesto por Ismael Santiago, tema con el que obtuvo un reconocimiento internacional.

Odilio González ha interpretado principalmente música folclórica tradicional puertorriqueña, canciones dedicadas al jíbaro de Puerto Rico, además de boleros. A través de los años desarrolló una exitosa discografía que lo llevó a un gran número de escenarios de República Dominicana, Colombia, Ecuador y Venezuela, entre otros. En estos países logró convertirse en un ídolo, llenando a capacidad cada una de sus presentaciones.

“Odilio González, La despedida” es la última gira que hará el cantante antes de retirarse de los escenarios. La primera cita es en Bellas Artes de Santurce el domingo 15 de febrero. Además, se presentará en el Teatro Yagüez de Mayagüez, el 15 de marzo. Los boletos están a la venta en el ticketera.com, Bellas Artes y tcpr.com.

Tags
MúsicaConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: