Odilio González celebra concierto de despedida
Con dos funciones, una en febrero y una en marzo
11 de febrero de 2026 - 8:38 AM
11 de febrero de 2026 - 8:38 AM
Tras 66 años de una trayectoria musical ininterrumpida y llena de éxitos que han marcado generaciones, el icónico cantante, guitarrista y compositor puertorriqueño, Odilio González, conocido cariñosamente como “El Jibarito de Lares”, anunció su retiro de los escenarios con su gira de conciertos titulada “Odilio González, La Despedida”.
Este emotivo cierre de capítulo se celebrará el domingo, 15 de febrero, en la prestigiosa Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce y el 15 de marzo en el Teatro Yagüez de Mayagüez.
El maestro González, quien nació en Lares en 1937, llevará a su público por un viaje musical a través de sus más grandes éxitos, incluyendo clásicos inolvidables como “La mano de Dios”, “El rostro mío”, “Mercedita”, “Háblame”, “Cariño malo” y “Entre espumas”.
Debutó en Nueva York en 1958 cantando ante un gran público en el Teatro Puerto Rico. En 1962 grabó “Celos sin motivo”, un bolero jíbaro compuesto por Ismael Santiago, tema con el que obtuvo un reconocimiento internacional.
Odilio González ha interpretado principalmente música folclórica tradicional puertorriqueña, canciones dedicadas al jíbaro de Puerto Rico, además de boleros. A través de los años desarrolló una exitosa discografía que lo llevó a un gran número de escenarios de República Dominicana, Colombia, Ecuador y Venezuela, entre otros. En estos países logró convertirse en un ídolo, llenando a capacidad cada una de sus presentaciones.
“Odilio González, La despedida” es la última gira que hará el cantante antes de retirarse de los escenarios. La primera cita es en Bellas Artes de Santurce el domingo 15 de febrero. Además, se presentará en el Teatro Yagüez de Mayagüez, el 15 de marzo. Los boletos están a la venta en el ticketera.com, Bellas Artes y tcpr.com.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: