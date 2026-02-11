Odilio González celebra concierto de despedida

Tras 66 años de una trayectoria musical ininterrumpida y llena de éxitos que han marcado generaciones, el icónico cantante, guitarrista y compositor puertorriqueño, Odilio González, conocido cariñosamente como “El Jibarito de Lares”, anunció su retiro de los escenarios con su gira de conciertos titulada “Odilio González, La Despedida”.

Este emotivo cierre de capítulo se celebrará el domingo, 15 de febrero, en la prestigiosa Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce y el 15 de marzo en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

El maestro González, quien nació en Lares en 1937, llevará a su público por un viaje musical a través de sus más grandes éxitos, incluyendo clásicos inolvidables como “La mano de Dios”, “El rostro mío”, “Mercedita”, “Háblame”, “Cariño malo” y “Entre espumas”.

Debutó en Nueva York en 1958 cantando ante un gran público en el Teatro Puerto Rico. En 1962 grabó “Celos sin motivo”, un bolero jíbaro compuesto por Ismael Santiago, tema con el que obtuvo un reconocimiento internacional.

PUBLICIDAD

Odilio González ha interpretado principalmente música folclórica tradicional puertorriqueña, canciones dedicadas al jíbaro de Puerto Rico, además de boleros. A través de los años desarrolló una exitosa discografía que lo llevó a un gran número de escenarios de República Dominicana, Colombia, Ecuador y Venezuela, entre otros. En estos países logró convertirse en un ídolo, llenando a capacidad cada una de sus presentaciones.