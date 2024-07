Pedro Capó lanza nuevo sencillo “Sabe bien” en plena madurez

A nivel de letra, Capó no se cohíbe al darles espacio a las historias de relaciones entre dos personas, donde el romance e idealismo no definen el vínculo afectivo ni las etiquetas. Lo hizo en varias canciones del disco “La Neta” y ahora repite un poco esa narrativa de plasmar historias reales en “Sabe bien”. La letra de este tema no va por el romance perfecto, sino desde la picardía y el lado obsesivo de estar con alguien, aunque no sea aprobado por el resto del mundo.