Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Recuerdan a Willie Colón en concierto tributo a Johnny Pacheco

El espectáculo se hizo en el Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx

22 de febrero de 2026 - 9:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El músico Willie Colón. (Bienvenido Velasco)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El trombonista y compositor Willie Colón, que murió ayer, sábado, en Nueva York, fue recordado por compañeros músicos de la llamada ‘salsa gorda’ que llevaron a todo el mundo, durante un gran concierto en homenaje a Johnny Pacheco (1935-2021), uno de los fundadores de las Estrellas de Fania, a las que perteneció el fenecido artista.

RELACIONADAS

Antes de comenzar el concierto “Tributo a Johnny Pacheco” en el Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx, donde nació y creció Colón y también vivió Pacheco, el pianista y director musical del concierto, Oscar Hernández, pidió un minuto de silencio por el también productor y director de orquesta, que murió a los 75 años.

Hernández, leyó una declaración, que recordó que Colón, fue amigo cercano de Pacheco, “compañero de vida musical y figura trascendental de las Estrellas de Fania”.

“Su legado, su sonido y su espíritu sigue vivo en cada uno de nosotros”, afirmó Hernández, fundador y director musical de las premiada Spanish Harlem Orchestra, tras lo cual pidió el minuto de silencio por el músico.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.A los 13 años, Willie Colón descubrió la trompeta y entendió que la música sería el camino que definiría toda su vida.El concierto "Idilio Sinfónico" de Willie Colón, el último en la isla, se llevó a cabo el sábado, 9 de agosto de 2025, en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.
1 / 23 | Willie Colón: recorrido fotográfico por su obra y su ritmo. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

Luego comenzó, como se tenía previsto un concierto que hizo recorrido por la carrera musical de Pacheco, “el padre y arquitecto de la salsa” como señaló el cantante Hermán Olivera, vocalista de la orquesta del recientemente fallecido, Eddie Palmieri.“Acuyuyé” compuesto por Pacheco en 1962 cuando reinaba la charanga en salones de baile latinos fue el tema con el que arrancó el tributo al dominicano, que se dividió en tres partes, su época de la charanga y la Pachanga, -baile que inventó- sus años con Celia Cruz, Pete ‘el conde’ Rodríguez y Héctor Casanova con su grupo el Tumbao Añejo, y por último, la música de la Fania y la más esperada por el público.

“El güiro de Macorina” y “Agua de clavelito” también fueron parte del repertorio, mientras se proyectaban fotos de diversas etapas de la vida de Pacheco, desde muy joven, y junto a los artistas que llevó al sello Fania que creó junto al abogado Jerry Masucci y posteriormente a integrar la banda que llevó la salsa alrededor del mundo.Tras un receso, el público recibió con fuerte aplauso a músicos que integraron la Fania: el bajista Bobby Valentín, el icónico timbalero Nicky Marrero que acudió vestido de blanco, y con el sombrero de paja típico de Puerto Rico, que el cantante Bad Bunny ha popularizado.

Marrero colocó la bandera de Puerto Rico en su timbal.También integró la Fania el violinista Alfredo de la Fe, que esta noche destacó en varios solos así como otros músicos, el conguero Eddie Montalbo y el trombonista Jimmy Bosch, que colaboró con la banda.Los cantantes fueron Olivera, Ray Viera y Jorge Maldonado y como invitada la dominicana Anova, con una excelente voz, que interpretó temas que popularizó Celia Cruz junto a Pacheco, entre ellos “Quimbara.”Estrellas de Fania", fue el tema que abrió la última parte del recorrido por el legado de Pacheco y la historia de la música latina, con la charanga con la que debutó, hasta la música que traspasó fronteras desde Nueva York.

“Juan Pachanga”, que popularizó Rubén Blades, “Mi gente” un éxito de Héctor Lavoe, “El guabá·” que interpretó Celia Cruz y esta noche Anova fueron recibidos con gran entusiasmo.

No faltó el “¡viva Willie Colón!” que gritaron desde los primeros asientos del teatro, y que también se escuchó desde el escenario, donde la noche finalizó con “Quítate tú”

Tags
Willie ColónJohnny Pacheco
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 22 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: