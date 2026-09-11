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Ricky Martin lanza EP de canciones que han marcado distintas etapas de su carrera

Su nuevo proyecto “ReVivo” está integrado por seis canciones

11 de septiembre de 2026 - 8:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ricky Martin. (Alessandra Tarantino)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El artista puertorriqueño Ricky Martin estrenó este jueves ‘ReVivo’, un nuevo proyecto musical que celebra su legado a través de una selección de canciones que han marcado distintas etapas de su carrera.

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El EP está integrado por seis canciones y reúne a Martin con Carín León en ‘A Medio Vivir’, Kany García en ‘Asignatura Pendiente’, Los Ángeles Azules y TINI en ‘Vuelve’, Luan Santana en ‘Estranho’, Grupo Frontera en ‘Tu Recuerdo’ y Christian Nodal en ‘Fuego de Noche, Nieve de Día’.

Según resalta un comunicado enviado por los representantes de Martin, cada colaboración “aporta una nueva identidad al proyecto, llevando las canciones hacia territorios que van desde el pop latino y la bachata hasta la cumbia y el mariachi”.

Como tema principal del lanzamiento, ‘Asignatura Pendiente’, escrita por Ricardo Arjona, la canción “habla de alguien que, aun habiendo alcanzado el éxito, continúa acompañado por aquello que quedó pendiente: oportunidades perdidas, amores no expresados y momentos que nunca llegaron a vivirse”, agrega la nota.

Profundamente ligada a Puerto Rico, ‘Asignatura Pendiente’ evoca recuerdos de San Juan y las raíces del artista, culminando en una declaración que convierte a la isla, al amor y a la memoria en parte de una misma historia.

Con ‘ReVivo’, Martin no solo revisita canciones fundamentales de su trayectoria, sino que las proyecta hacia una nueva etapa, rodeado de artistas que representan distintas generaciones y escenas de la música latina, destaca el comunicado.

Al mismo tiempo, el ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy continúa avanzando creativamente y actualmente se encuentra en el estudio grabando su próximo álbum de estudio, trazando el camino hacia una nueva etapa musical.

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