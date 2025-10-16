Opinión
16 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Santana aplaude que Bad Bunny cante en el Super Bowl 2026

El famoso músico aclaró que él nunca ha criticado a la estrella boricua

16 de octubre de 2025 - 11:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El guitarrista mexicano Carlos Santana. EFE/ Angeles Rodenas (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami- El guitarrista mexicoestadounidense Carlos Santana negó que haya criticado la próxima aparición de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl al denunciar que circulan publicaciones “fabricadas” con inteligencia artificial (IA).

Vivimos un momento de miedo, división, separación, superioridad e inferioridad. El miedo es el sabor justo ahora. Miedo es lo que motiva a la gente ignorante a poner palabras en mi boca, diciendo que yo no quería que Bad Bunny estuviese en el Super Bowl. Nunca dije eso, ni lo diría”, escribió Santana en Facebook.

Su pronunciamiento ocurre tras difundirse en redes sociales una declaración falsa del artista, presuntamente generada con IA, que le atribuía haber dicho que la elección de Bad Bunny para cantar en el medio tiempo “es un insulto a la música estadounidense”. “¿Traes a un hombre con vestido a la Super Bowl? Entonces no lo llames fútbol, llámalo un circo", decía la declaración ahora desmentida.

El artista de 78 años, nacido en el estado mexicano de Jalisco, aseveró que en los últimos meses lo han “troleado” con “publicaciones falsas en sus redes sociales”.

“La IA ha acelerado la dispersión de desinformación, haciendo más difícil que la verdad emerja a través del ruido. No confíen en publicaciones aleatorias o no verificadas, incluso medios bien intencionados pueden confundirse”, expuso el gerente del artista, Michael Vrionis, en el comunicado en Facebook.

La polémica ocurre en medio del rechazo que ha despertado Bad Bunny entre conservadores del movimiento MAGA (Make America Great Again), quienes han cuestionado que el cantante puertorriqueño lidere el espectáculo de medio tiempo porque canta en español y usa ropa que desafía las normas de género, entre otras razones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le parece “absolutamente ridículo” que Bad Bunny protagonice el espectáculo y aseguró que nunca había oído hablar de él, mientras que el grupo Turning Point USA, del asesinado comentarista Charlie Kirk, ha anunciado que hará un concierto paralelo.

Santana reiteró que él “felicita y celebra el éxito de Bad Bunny y su posición en este momento con el mundo y con el Super Bowl”, al considerar que su propósito es “acercar al mundo a la armonía y la unidad”.

Vivimos un momento en el que las fuerzas hostiles aman crear conflicto, separación y división porque a las fuerzas hostiles no les gusta la unidad, armonía y alegría. Quieren que la gente sea miserable y pase demasiado tiempo en su mente. Yo paso un montón de tiempo en mi corazón y en mi corazón celebro a Bad Bunny”, dijo.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
