Esa experiencia le abrió las puertas para continuar su formación en Berklee College of Music en Boston, donde en 2018 hizo historia al convertirse en la primera graduada de la prestigiosa universidad especializada en música en tener el cuatro puertorriqueño como instrumento principal.

Para la joven cagüeña, este concierto representa no solo una celebración de su trayectoria y la de sus colegas, sino también una oportunidad para resaltar el valor de una iniciativa que por tres décadas ha sido clave en el desarrollo de nuevas generaciones de músicos en la isla.

“Tener la base en Puerto Rico en lo que es educación musical, con el repertorio del cuatro jíbaro, fue esencial para mí. Pero salir y estudiar con músicos que no necesariamente conocían el cuatro y me ponían a tocar música brasileña, irlandesa, turca, jazz... y me retaban a explorar el instrumento más allá de lo tradicional, nutrió mucho mi creatividad”, subrayó Méndez.