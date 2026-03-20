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Shakira anuncia su regreso a Europa en estadio construido para ella

Se presentará en el Estadio Shakira de Madrid en tres fechas de septiembre

20 de marzo de 2026 - 12:54 PM

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Shakira llevará "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" a Madrid. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Shakira anunció este viernes su regreso a Europa con una histórica residencia de tres noches en España como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

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Esta serie limitada de conciertos tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Estadio Shakira de Madrid, construido especialmente para la ocasión, marcando así su vuelta al país ocho años después de “El Dorado World Tour”.

Las entradas estarán a la venta el viernes, 27 de marzo a las 10:00 a.m. en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Las personas que se registren en www.shakira.com hasta el domingo, 22 de marzo a las 10:00 p.m. tendrán acceso a una primera preventa que empezará el martes 24 de marzo a las 10:00 a.m. . La preventa SMusic estará disponible desde el miércoles 25 de marzo a las 10:00 a.m. mientras que los registrados en www.livenation.es podrán comprar sus entradas antes de la salida a la venta general el jueves 26 de marzo a las 10:00 a.m. .

Producida por Live Nation España, la residencia europea en Madrid se celebrará en el Estadio Shakira, un espectacular recinto temporal integrado en el Iberdrola Music con capacidad para más de 50,000 fans por noche. Diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), el espacio inmersivo que fue el utilizado por Adele en su residencia en Alemania, ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.

Con clásicos de siempre y éxitos del álbum que dio el nombre a su gira, Shakira conquistó al público brasileño.¡Buenas noches, Río! Saludó entusiasta Shakira desde una inmensa pasarela después de sorprender a los asistentes al ingresar por la platea entre el público, mientras su entrada triunfal se transmitía por una pantalla que atravesaba todo el escenario y casi de lado a lado al estadio Nilton Santos.Con el concierto que dará este jueves en el estadio Morumbí, de São Paulo, Shakira terminará sus presentaciones en Brasil y continuará su gira en Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Canadá y Estados Unidos, donde finalizará su recorrido en junio próximo en San Francisco.
1 / 11 | "Después de cada caída nos levantamos más fuertes": Así Shakira abrió su gira mundial. Con clásicos de siempre y éxitos del álbum que dio el nombre a su gira, Shakira conquistó al público brasileño. - Bruna Prado

Estadio de Shakira

Concebida como algo más que un concierto, la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas. La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas.

Durante la residencia europea en el Estadio Shakira, la ciudad acogerá una variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas, todas curadas por Shakira bajo el nombre “Es Latina”.

Estadio Shakira.
Estadio Shakira. (Suministrada)

Otras presentaciones de Shakira

Antes de la residencia en Madrid, Shakira continuará la expansión global de su gira de 2026 con más fechas, entre ellas una actuación previamente anunciada en Brasil esta primavera. Será la artista principal del esperado concierto “Todo Mundo No Rio” en la icónica playa de Copacabana Beach, en Rio de Janeiro, el 2 de mayo.

El anuncio llega después del histórico cierre de Shakira en la etapa mexicana de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, donde reunió a 400,000 fans en un concierto gratuito en el Zócalo el 1 de marzo, la mayor multitud registrada en la principal plaza pública de la ciudad según las autoridades. Este hito se produjo apenas unos días después de completar una serie récord de 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros, convirtiéndose en la artista con más presentaciones en ese recinto durante una misma gira y vendiendo más de 800,000 entradas en esas fechas.

Estos logros se suman a un momento extraordinario para la superestrella global, quien recientemente fue nominada al Rock & Roll Hall of Fame. Desde su lanzamiento en febrero de 2025, la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha batido récords en todo el mundo, convirtiéndose en la gira más taquillera de la historia realizada por un artista hispano.

La cantante colombiana ofreció su show el 14 de octubre de 2011 en San Juan. René Pérez fue el invitado sorpresa del concierto. Se espera que la cantante regrese en el 2026 a Puerto Rico con su concierto "La mujeres ya no lloran World Tour".
1 / 14 | Así fue el concierto de Shakira en Puerto Rico en 2011: "Hoy soy tu Piqué". La cantante colombiana ofreció su show el 14 de octubre de 2011 en San Juan. - Pipo Reyes
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