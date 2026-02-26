Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Shakira tendrá un concierto en Puerto Rico?

Publicaciones en las redes sociales anticipan que la estrella global podría estar presentándose este año en la isla

26 de febrero de 2026 - 8:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante colombiana Shakira durante un concierto de su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour' en Medellín (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/ STR (Agencia EFE)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Al parecer las negociaciones para que la estrella colombiana Shakira se presente en el 2026 en concierto en Puerto Rico han tomado un rumbo avanzado, luego de que hoy, jueves, se difundiera en las redes sociales un video criollizado realizado con inteligancia artificial de una loba recorriendo la calles de la isla.

RELACIONADAS

El video publicado por el presentador de “Noticentro al amanecer” de Wapa Televisón, José Santana proyecta a una loba caminando por diferentes puntos de la isleta de San Juan, por lo que muchos usuarios de las redes sociales vaticinan que Shakira traiga su gira mundial “Las mujeres ya no lloran” a Puerto Rico.

Santana integró la imagen de Shakira al video.

Este medio supo que desde el inicio de la gira internacional de Shakira, varios productores locales han tenido la intención de traer a la voz de “Loba” a Puerto Rico, pero las negociaciones no habían sido factibles, puesto que una de las condiciones del equipo de producción es que se realizara en un estadio o arena de gran capacidad. Y, al menos, así ha sido en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Sin embargo, la gira no es es exclusiva de estadios porque se ha podido realizar en arenas con grandes capacidades.

En la isla, el estadio Hiram Bithorn en San Juan fue remodelado recientemente y hasta la fecha su uso se limitaría exclusivamente a eventos deportivos. El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot es la arena principal de espectáculos en vivo y su capacidad máxima supera los 18,000 asistentes por función.

Este medio supo que las negociaciones más recientes las realiza Mr. & Mrs. Entertainment, quien también comparte la publicación junto a Santana. Sin embargo, el productor José “Pompi” Vallejo, todavía no ha confirmado la presentación de Shakira en la isla. De hecho, luego de la publicación de Santana, la casa productora también publicó en la mañana de hoy el video de la loba en sus redes sociales con el mensaje de “pendientes”.

De concretarse todos los acuerdos con la producción de Shakira, la cantante estaría presentándose antes de verano en Puerto Rico, supo El Nuevo Día.

El Nuevo Día supo, de otra parte, que la producción del evento está en el proceso de hacer los arreglos para asegurar su estadía en Puerto Rico durante la mega producción de la barranquillera.

La cantante colombiana no se presenta en el país desde el 2011, con su gira mundial “Sale el Sol”.

Con clásicos de siempre y éxitos del álbum que dio el nombre a su gira, Shakira conquistó al público brasileño.¡Buenas noches, Río! Saludó entusiasta Shakira desde una inmensa pasarela después de sorprender a los asistentes al ingresar por la platea entre el público, mientras su entrada triunfal se transmitía por una pantalla que atravesaba todo el escenario y casi de lado a lado al estadio Nilton Santos.Con el concierto que dará este jueves en el estadio Morumbí, de São Paulo, Shakira terminará sus presentaciones en Brasil y continuará su gira en Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Canadá y Estados Unidos, donde finalizará su recorrido en junio próximo en San Francisco.
1 / 11 | "Después de cada caída nos levantamos más fuertes": Así Shakira abrió su gira mundial. Con clásicos de siempre y éxitos del álbum que dio el nombre a su gira, Shakira conquistó al público brasileño. - Bruna Prado
Tags
ShakiraConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: