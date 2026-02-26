¿Shakira tendrá un concierto en Puerto Rico?

Al parecer las negociaciones para que la estrella colombiana Shakira se presente en el 2026 en concierto en Puerto Rico han tomado un rumbo avanzado, luego de que hoy, jueves, se difundiera en las redes sociales un video criollizado realizado con inteligancia artificial de una loba recorriendo la calles de la isla.

El video publicado por el presentador de “Noticentro al amanecer” de Wapa Televisón, José Santana proyecta a una loba caminando por diferentes puntos de la isleta de San Juan, por lo que muchos usuarios de las redes sociales vaticinan que Shakira traiga su gira mundial “Las mujeres ya no lloran” a Puerto Rico.

Santana integró la imagen de Shakira al video.

Este medio supo que desde el inicio de la gira internacional de Shakira, varios productores locales han tenido la intención de traer a la voz de “Loba” a Puerto Rico, pero las negociaciones no habían sido factibles, puesto que una de las condiciones del equipo de producción es que se realizara en un estadio o arena de gran capacidad. Y, al menos, así ha sido en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Sin embargo, la gira no es es exclusiva de estadios porque se ha podido realizar en arenas con grandes capacidades.

En la isla, el estadio Hiram Bithorn en San Juan fue remodelado recientemente y hasta la fecha su uso se limitaría exclusivamente a eventos deportivos. El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot es la arena principal de espectáculos en vivo y su capacidad máxima supera los 18,000 asistentes por función.

Este medio supo que las negociaciones más recientes las realiza Mr. & Mrs. Entertainment, quien también comparte la publicación junto a Santana. Sin embargo, el productor José “Pompi” Vallejo, todavía no ha confirmado la presentación de Shakira en la isla. De hecho, luego de la publicación de Santana, la casa productora también publicó en la mañana de hoy el video de la loba en sus redes sociales con el mensaje de “pendientes”.

De concretarse todos los acuerdos con la producción de Shakira, la cantante estaría presentándose antes de verano en Puerto Rico, supo El Nuevo Día.

El Nuevo Día supo, de otra parte, que la producción del evento está en el proceso de hacer los arreglos para asegurar su estadía en Puerto Rico durante la mega producción de la barranquillera.

La cantante colombiana no se presenta en el país desde el 2011, con su gira mundial “Sale el Sol”.