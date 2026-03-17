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Shakira cerrará su gira mundial con una residencia de conciertos en Madrid

La colombiana confirmó que actuará “más de dos días” y que, con tal motivo, se construirá un estadio llamado “Estadio Shakira”

17 de marzo de 2026 - 8:51 PM

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La cantante colombiana Shakira durante un concierto este domingo, en el Zócalo de Ciudad de México. (Isaac Esquivel)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Shakira cerrará su actual gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en España y lo hará con una residencia de conciertos en Madrid, al estilo de la que Adele hizo en Múnich hace años, según confirmaron a EFE fuentes de su entorno.

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Lo hará, tal y como ha declarado la propia artista para el programa ‘Al cielo con ella’ del organismo público de radiodifusión español RTVE, “construyendo un estadio”.

“Va a ser algo de otro mundo, una producción que no se ha visto antes en España”, añadió en el pequeño pedazo de una entrevista que se publicó este lunes y de la que de momento se desconoce el día exacto de emisión en La 1.

En dicho fragmento, la colombiana sí confirmó que su paso por España en concierto se ha reservado para el final de la gira, que actuará “más de dos días” y que, con tal motivo, se construirá un estadio llamado Estadio Shakira.

La cantante colombiana ofreció su show el 14 de octubre de 2011 en San Juan. René Pérez fue el invitado sorpresa del concierto. Se espera que la cantante regrese en el 2026 a Puerto Rico con su concierto "La mujeres ya no lloran World Tour".
1 / 14 | Así fue el concierto de Shakira en Puerto Rico en 2011: "Hoy soy tu Piqué". La cantante colombiana ofreció su show el 14 de octubre de 2011 en San Juan. - Pipo Reyes

Shakira atendió al programa de entrevistas español en México, donde acaba de batir el récord de asistencia a un concierto en la célebre plaza del Zócalo, con más de 400,000 personas congregadas en un evento gratuito con el que cerró su gira por América.

Son escasas las entrevistas que concede, pero ya a finales de 2024 confirmó a GQ sus deseos de actuar en España en lo que representaría su vuelta al país tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y sus problemas con Hacienda.

“España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, dijo entonces.

Al margen de algunas actuaciones en galas de premios y otros eventos, Shakira no ofrece un concierto completo en España desde su gira de 2018 ‘El Dorado World Tour’, en la que cantó en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Coliseo de A Coruña, el Bizkaia Arena de Barakaldo (Bilbao) y el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

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ShakiraConciertosMadrid
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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