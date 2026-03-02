Shakira rompe récord con concierto gratuito multitudinario en México

La noche del domingo, la música volvió a encender el Zócalo, la plaza central de Ciudad de México, capital del país y uno de los espacios públicos más grandes de América Latina. Un concierto histórico, encabezado por Shakira, reunió a más de 400 mil personas, estableciendo un récord de asistencia en la plaza central de la ciudad, y celebró los 100 años de la marca Corona en México.

Más que un show masivo, la presentación fue concebida como un regalo para los asistentes, una manera de agradecer el vínculo construido a lo largo de un siglo y de devolver lo que generaciones de consumidores han aportado a la marca.

Un concierto que hizo historia

Desde horas antes, miles de personas comenzaron a ocupar cada rincón del Zócalo. Familias, jóvenes y seguidores de la cantante esperaban con entusiasmo el inicio del espectáculo.

Personas asisten al concierto de la cantante colombiana Shakira este domingo, en el Zócalo de Ciudad de México (Isaac Esquivel)

El acceso fue gratuito, lo que provocó flujo constante de personas en los alrededores. Autoridades implementaron un operativo especial de seguridad, mientras el transporte público amplió horarios para facilitar la llegada y salida de los asistentes.

Cuando las luces se apagaron, un segundo de silencio dio paso al rugido del público. Shakira apareció entre destellos y pantallas monumentales, y la explanada vibró al ritmo de sus primeras notas.

Celulares en alto, voces unidas por la emoción: la plaza se convirtió en un coro multitudinario.

No era solo un concierto; era un regalo.

La fuerza del espectáculo

La cantante tomó el pulso del público en segundos. Caminó por el escenario, saludó con una sonrisa amplia y cada interacción encontraba eco inmediato entre la multitud.

El montaje fue imponente: pantallas gigantes para garantizar visibilidad, juegos de luces que iluminaron fachadas históricas y un sistema de sonido que cubrió toda la plaza y sus alrededores.

Durante más de hora y media, Shakira mantuvo un ritmo intenso con coreografías, cambios de vestuario y momentos de conexión directa con el público. Cada intervención reforzaba la sensación de que la plaza no era solo espectadora, sino protagonista del espectáculo.

hakira despidió este domingo a sus fans en México con un concierto gratuito totalmente abarrotado en el Zócalo (Isaac Esquivel)

Un viaje por su trayectoria

El concierto recorrió distintas etapas de la carrera de Shakira, con momentos de baile, pausas de emoción contenida y escenas en las que la artista se detuvo para observar la magnitud del evento.

En uno de los puntos más altos de la noche, la cantante se dirigió al público con un mensaje de agradecimiento y cercanía, provocando una ovación que resonó entre los edificios que rodean la plaza.

Para el encore, una imponente estructura de lobo, parte del montaje visual, recordó una de las etapas más icónicas de su carrera, desatando una nueva ola de gritos entre los asistentes.

El cierre dejó una imagen imborrable: miles de luces iluminando el Zócalo, como si el cielo descendiera sobre la plaza, mientras la multitud celebraba una noche que ya forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Un homenaje que trasciende generaciones

El espectáculo conmemoró los 100 años de Corona, una marca que eligió este emblemático espacio para reconocer el vínculo con el público y destacar la actitud de dar “el Extra” cada día. La música fue el vehículo perfecto: distintas generaciones compartieron espacio y una misma canción unió miles de voces.