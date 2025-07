Stevie Nicks y Lindsey Buckingham reeditan su mítico álbum “Buckingham Nicks” tras más de 50 años

Desde su lanzamiento inicial en 1973, “Buckingham Nicks” nunca ha sido reeditado y no está disponible actualmente en plataformas de streaming. La versión remasterizada llega el 19 de septiembre a través de la serie de alta fidelidad de Rhino Records y se obtuvo de las cintas maestras analógicas originales. El álbum también recibirá un CD y un lanzamiento digital por primera vez, y la canción de apertura, “Crying in the Night”, estuvo disponible para transmitir el miércoles.