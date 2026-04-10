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Suscriptores de El Nuevo Día disfrutan de taquillas gratis para ver a Maná

La banda mexicana se presentará este fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico

10 de abril de 2026 - 4:03 PM

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Maná se presentará el 10 y 11 de abril en el Coliseo de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los suscriptores de El Nuevo Día volvieron a vivir una experiencia exclusiva gracias a ser parte de la comunidad del periódico, esta vez con la oportunidad de asistir gratis al concierto de Maná como parte de su gira “Vivir Sin Aire Tour”.

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Los ganadores del sorteo disfrutarán de la función del sábado, 11 de abril, en el Coliseo de Puerto Rico, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la banda mexicana en la isla.

El beneficio forma parte de las iniciativas de valor añadido que El Nuevo Día ofrece a su comunidad de suscriptores, quienes no solo acceden a contenido exclusivo, sino también a experiencias únicas como esta. A través de sorteos periódicos, el medio busca fortalecer la conexión con su audiencia y recompensar su fidelidad.

Los ganadores fueron Elmer Caballero, Carmen Rodríguez, Maryguel Fuentes, Mariel Cuevas, Ángel Berberena y Ángel Rodríguez, quienes recibieron dos taquillas para disfrutar de un espectáculo.

El Nuevo Día continuará impulsando este tipo de iniciativas como parte de su compromiso con ofrecer más que noticias, apostando a crear experiencias memorables que fortalezcan la relación con sus suscriptores y aporten valor tangible a su suscripción.

Si aún no eres suscriptor, puedes hacerlo aquí.

El grupo Maná, tal y como se conoce hoy día, nació en 1987 con sus miembros originales Fernando “Fher” Olvera (vocalista), los hermanos Ulises (guitarra) y Juan Calleros (bajo), así como Álex González (batería). En la actualidad todos ellos se mantienen activos, con la excepción de Ulises. El puesto de guitarrista lo ocupa desde 1994 Sergio Vallín. Visitaron Puerto Rico por primera vez los días 12, 13, 14 y 15 de mayo de 1995 en el Coliseo Roberto Clemente. Concierto de Maná en el Coliseo de Puerto Rico en el 2022.
1 / 11 | Una mirada a la última visita de Maná a Puerto Rico . El grupo Maná, tal y como se conoce hoy día, nació en 1987 con sus miembros originales Fernando “Fher” Olvera (vocalista), los hermanos Ulises (guitarra) y Juan Calleros (bajo), así como Álex González (batería). En la actualidad todos ellos se mantienen activos, con la excepción de Ulises. El puesto de guitarrista lo ocupa desde 1994 Sergio Vallín. - Ramon "Tonito" Zayas
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El Nuevo DíaManáColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
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