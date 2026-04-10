Suscriptores de El Nuevo Día disfrutan de taquillas gratis para ver a Maná
La banda mexicana se presentará este fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico
10 de abril de 2026 - 4:03 PM
10 de abril de 2026 - 4:03 PM
Los suscriptores de El Nuevo Día volvieron a vivir una experiencia exclusiva gracias a ser parte de la comunidad del periódico, esta vez con la oportunidad de asistir gratis al concierto de Maná como parte de su gira “Vivir Sin Aire Tour”.
Los ganadores del sorteo disfrutarán de la función del sábado, 11 de abril, en el Coliseo de Puerto Rico, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la banda mexicana en la isla.
El beneficio forma parte de las iniciativas de valor añadido que El Nuevo Día ofrece a su comunidad de suscriptores, quienes no solo acceden a contenido exclusivo, sino también a experiencias únicas como esta. A través de sorteos periódicos, el medio busca fortalecer la conexión con su audiencia y recompensar su fidelidad.
Los ganadores fueron Elmer Caballero, Carmen Rodríguez, Maryguel Fuentes, Mariel Cuevas, Ángel Berberena y Ángel Rodríguez, quienes recibieron dos taquillas para disfrutar de un espectáculo.
El Nuevo Día continuará impulsando este tipo de iniciativas como parte de su compromiso con ofrecer más que noticias, apostando a crear experiencias memorables que fortalezcan la relación con sus suscriptores y aporten valor tangible a su suscripción.
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