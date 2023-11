Taylor Swift volvió a deslumbrar a sus fans tras su segundo concierto el sábado por la noche en River. Y no solo fue furor ella con sus tres horas de concierto, sino que también captó la atención de todo el público argentino la presencia de su novio, Travis Kelce.

La estrella de la NFL estuvo en la carpa VIP con el padre de Taylor, Scott Swift, y con Sabrina Carpenter -la telonera y amiga de la artista-, y cantó y ovacionó a su novia durante la noche. Sin embargo, el momento que enloqueció a todo el estadio, fue al final, cuando la cantante bajó del escenario, corrió a los brazos de Travis y se besó frente a todos por primera vez en público.

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su romance recién en octubre de este año, cuando aparecieron tomados de la mano por las calles de Nueva York. Es por eso que este beso en público, el primero, generó tanto furor entre los fans no solo en la Argentina, sino en todo el mundo.

El momento fue justo después del segundo show de Swift en River el sábado por la noche. Travis, que estuvo junto al papá de Taylor en el palco VIP, se subió al escenario y la esperó en un costado. Sin embargo, ese lugar estaba aún a la vista de todos los presentes y el video rápidamente se viralizó.

Allí se la ve a Taylor saludar a sus fans mientras baja del escenario y, en el momento en que lo ve a Travis esperándola, empieza a correr y se tira en sus brazos para besarlo frente a todos. El bullicio, y los gritos de alegría y de amor de los presentes, invade todo el video. Después, ambos, aún abrazados, desaparecen en una carpa negra que lleva a los camarinos.

Travis, una estrella del fútbol americano que juega en los Kansas City Chiefs, aterrizó el viernes al mediodía en Ezeiza. Esa misma noche, debido a la reprogramación del show de Taylor Swift por la tormenta eléctrica, la pareja aprovechó y salió a cenar a un restaurante en Buenos Aires. Las personas que se encontraban allí empezaron a gritar y a aplaudirlos cuando los vieron juntos.

Tras no poder estar en el show del viernes justamente por la tormenta, Travis se mostró muy entusiasmado durante toda la noche del sábado en River. Cantó, bailó, comió unas papas fritas, e incluso se animó a sumarse al cántico argentino de “olé, olé, olé, Taylor, Taylor”.

El guiño de Taylor Swift a Travis en la última canción

Cerca de la medianoche en Buenos Aires, Taylor entonó el tema de “Karma”, pero le hizo un pequeño cambio de letra a la canción con un guiño a su novio. “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”, dijo, lo que significa: “Karma es el chico de los Chiefs viniendo directo a casa conmigo”.

En esa canción, Taylor habla sobre el karma y sobre cómo esto puede ser algo malo como bueno. En este caso, le hace un guiño a quien estaba entre el público y le agradece por haber viajado a la Argentina solo para estar con ella.