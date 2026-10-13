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“Una de las experiencias más emotivas de mi vida”: Hermes Croatto canta en el pueblo natal de su padre

El artista puertorriqueño se presentó en Attimis, Italia, junto a músicos locales

13 de octubre de 2026 - 2:17 PM

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Hermes Croatto en concierto en Attimis. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantautor puertorriqueño Hermes Croatto ofreció un emotivo concierto en Attimis, el pueblo italiano donde nació su padre, Tony Croatto. La presentación fue un encuentro entre sus raíces familiares y la cultura puertorriqueña, acompañado por músicos de la región y un grupo de amigos que viajó desde Puerto Rico para compartir esta experiencia.

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El concierto contó con la participación del grupo Huellas, grupo fundado por su prima Paola Fattori, que interpretó canciones italianas y canciones populares puertorriqueñas que Tony hizo famosas. El repertorio conectó ambas culturas y recordó el legado de un artista que encontró en Puerto Rico su hogar y una fuente de inspiración para su música.

También participó el coro alpino Lis Vilis, de las localidades de Coia y Sammardenchia, dirigido por Aldo Micco. Su intervención aportó al encuentro la tradición coral de la región, como parte de una noche marcada por la emoción, la memoria y los lazos familiares.

“Cantar en el pueblo donde nació mi papá ha sido un honor y una de las experiencias más emotivas de mi vida. Llegar hasta aquí con nuestra música puertorriqueña, compartir el escenario con mi prima y los músicos de esta tierra, y sentir tanto cariño tiene un significado muy especial para mí. Que un grupo de amigos de Puerto Rico estuviera a mi lado hizo este momento aún más hermoso. Me llevo una gratitud inmensa y la alegría de seguir conectando estas dos tierras que son parte de nuestra historia”, expresó Croatto.

Grupo de puertorriqueños que acompañó a Hermes Croatto.
Grupo de puertorriqueños que acompañó a Hermes Croatto. (Suministrada)

Luego del concierto, Pro Loco Attimis, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar la cultura y las costumbres del pueblo, ofreció una cena en honor a Puerto Rico. Sus integrantes prepararon platos típicos italianos y arroz con habichuelas como homenaje a la cultura puertorriqueña, extendiendo el intercambio cultural de la música a la mesa.

Como parte de su visita a Attimis, el cantautor participó en entrevistas de radio y realizó una visita especial a la escuela elemental del pueblo. Allí, los estudiantes disfrutaron de la música folclórica puertorriqueña y lo recibieron con pancartas que prepararon con las banderas de Puerto Rico e Italia.

Hermes Croatto visitó la escuela elemental del pueblo en Attimis.
Hermes Croatto visitó la escuela elemental del pueblo en Attimis. (Suministrada)

Estos encuentros permitieron a Croatto compartir la cultura puertorriqueña con la comunidad de Attimis y acercarla a nuevas generaciones, mientras celebraba la historia de su familia y el vínculo entre el pueblo donde nació su padre y el país que Tony hizo suyo a través de su música.

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