“Whisky Coco”: la colaboración que une a Chesca, Binny y Ronaldinho

Los artistas puertorriqueños Chesca y Binny forman parte de la nueva edición de Camisa 10, el proyecto musical impulsado por el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, con el tema “Whisky Coco”.

Su participación los une a un grupo de artistas internacionales que integran esta producción, el sueño de Ronaldinho de lanzar un álbum bajo su propio sello discográfico internacional.

La primera edición de "Camisa 10″, estrenada en junio de este año, reunió más de 60 canciones interpretadas por artistas de 18 países, entre ellos Pitbull, Sean Paul, Juan Magán, Justin Quiles, y los boricuas Lenny Tavárez y Dalex.

El proyecto apuesta por la fusión de géneros como el reguetón, el pop urbano, el dancehall, el trap y los afrobeats, promoviendo colaboraciones entre talentos de distintas partes del mundo.

En esta nueva entrega, Chesca y Binny aportan su propuesta con “Whisky Coco”, un tema que combina sonidos urbanos con influencias caribeñas y que representa a Puerto Rico dentro de una producción de alcance internacional.

PUBLICIDAD

“Ser parte de un proyecto liderado por una figura tan influyente como Ronaldinho representa un gran honor y una oportunidad para continuar llevando nuestra música a nuevos mercados. Estamos orgullosos de representar a Puerto Rico en una producción que reúne tanto talento internacional”, expresaron los artistas.

El proyecto también marca el debut de “Tu Música” como sello discográfico internacional, una iniciativa desarrollada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto a Roberto de Assis, hermano y representante de Ronaldinho.

Con esta colaboración, Chesca y Binny continúan fortaleciendo su proyección internacional y consolidan la presencia del talento puertorriqueño en proyectos musicales de alcance global.