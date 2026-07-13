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Rihanna regresa a los escenarios junto a Jay-Z tras dos años de ausencia

A diez años de su última gira, la presentación puso a los fanáticos a fantasear con el regreso de la cantante caribeña

13 de julio de 2026 - 3:58 PM

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FILE - Rihanna arrives at the premiere of "Smurfs" on Sunday, July 13, 2025, at Paramount Studios in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) (The Associated Press)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Luego de años de ausencia, Rihanna regresó a los escenarios en la clausura de una serie de conciertos en la que Jay-Z, uno de sus mentores, celebró sus tres décadas de carrera musical.

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Desde el Yankee Stadium, en la ciudad de Nueva York, la cantante oriunda de Barbados, interpretó “Run This World”, junto a Jay-Z, y su éxito “Bitch Better Have My Money”.

“Estoy un poco oxidada. Ha pasado un tiempo. ¿Están conmigo ahora mismo?”, dijo Rihanna, quien se despidió de la multitud diciendo “Dios mío, extrañaba esta mierda”.

La presentación ha dejado a más de uno fantaseando con la idea de que la superestrella caribeña regrese en una gira que rememore los grandes éxitos de su carrera, algo que no sucede desde el Anti World Tour, en 2016, el mismo año en que lanzó su último álbum.

Rihanna performs during the halftime show at the NFL Super Bowl 57 football game between the Kansas City Chiefs and the Philadelphia Eagles, Sunday, Feb. 12, 2023, in Glendale, Ariz. (AP Photo/Seth Wenig)
Rihanna performs during the halftime show at the NFL Super Bowl 57 football game between the Kansas City Chiefs and the Philadelphia Eagles, Sunday, Feb. 12, 2023, in Glendale, Ariz. (AP Photo/Seth Wenig) (Ross D. Franklin)

En la última década, se ha visto a la interprete de “Diamonds” y “Umbrella” en presentaciones puntuales como en la edición 95 de los premios Oscars, en la que cantó “Lift Me Up”. Igualmente, en su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en 2023, cuando aprovechó para anunciar su segundo embarazo.

Durante la pasada década, la artista se ha enfocado en el desarrollo de sus marcas Fenty, con líneas de maquillaje, cabello y cuidado de la piel. Igualmente, su línea de ropa interior Savage X Fenty.

Recientemente, dio voz a Pitufina en la película de Los Pitufos.

Los tres conciertos, en Nueva York, por el aniversario 30 del lanzamiento del álbum “Reasonable Doubt” de Jay-Z fue una pasarela de artistas invitados, que incluyó a su esposa, Beyoncé, y a su primogénita, Blue Ivy Carter. Igualmente, estuvieron Alicia Keys, Eminem, Pharrell Williams, Usher, Fat Joe y Teyana Taylor, entre otros.

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RihannaJay ZBeyoncéYankees de Nueva YorkConciertos
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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