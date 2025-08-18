Zhamira Zambrano se lanza al bolero con “Quisiera ella”
Se trata del tercer sencillo de su álbum debut y su primera incursión en este género
18 de agosto de 2025 - 3:29 PM
Zhamira Zambrano lanzó otro adelanto de lo que podrán esperar de su álbum debut con el nuevo tema “Quisiera ella”, el tercer sencillo oficial de este proyecto y su primera incursión en el género del bolero.
La letra narra una historia de resiliencia y amor propio, transformando el desamor en empoderamiento. Asimismo, el video musical resalta una estética cinematográfica que da vida a esta historia. Su esposo, el reguetonero boricua, Jay Wheeler, tiene una aparición especial en el filme.
“Desde pequeña me han encantado los boleros, y quería explorar más allá del pop y la música tropical. Esta canción trata sobre sanar el dolor con confianza y fuerza. El bolero permite que las emociones se expresen de una manera más romántica y poderosa”, expresó emocionada la cantante.
“Quisiera ella” llega tras sus recientes lanzamientos “Me hubiese gustado”, en colaboración con el artista venezolano Noreh, y “No me quiero ir”, que alcanzó la posición número uno en el chart diario de YouTube.
