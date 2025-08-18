Opinión
18 de agosto de 2025
EntretenimientoMúsica
Zhamira Zambrano se lanza al bolero con “Quisiera ella”

Se trata del tercer sencillo de su álbum debut y su primera incursión en este género

18 de agosto de 2025 - 3:29 PM

Zhamira Zambrano. (Suministrada)
Por El Nuevo Día

Zhamira Zambrano lanzó otro adelanto de lo que podrán esperar de su álbum debut con el nuevo tema “Quisiera ella”, el tercer sencillo oficial de este proyecto y su primera incursión en el género del bolero.

La letra narra una historia de resiliencia y amor propio, transformando el desamor en empoderamiento. Asimismo, el video musical resalta una estética cinematográfica que da vida a esta historia. Su esposo, el reguetonero boricua, Jay Wheeler, tiene una aparición especial en el filme.

“Desde pequeña me han encantado los boleros, y quería explorar más allá del pop y la música tropical. Esta canción trata sobre sanar el dolor con confianza y fuerza. El bolero permite que las emociones se expresen de una manera más romántica y poderosa”, expresó emocionada la cantante.

“Quisiera ella” llega tras sus recientes lanzamientos “Me hubiese gustado”, en colaboración con el artista venezolano Noreh, y “No me quiero ir”, que alcanzó la posición número uno en el chart diario de YouTube.

Zhamira ZambranoJay WheelerMúsicaBolero
El Nuevo Día
Entretenimiento
