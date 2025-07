12 estrenos en Netflix y otras plataformas en el mes de agosto

San Juan, Puerto Rico - Las vacaciones de verano están llegando a su fin, lo que significa el inicio de la rutina diaria, que incluye llevar a los niños a la escuela, ir a la universidad o pasar más tiempo en el auto debido a un flujo vehicular más espeso. Todo el estrés que este tipo de actividades pueda provocar en las personas puede ser mitigado sacando varias horas a la semana para hacer ejercicios, meditar o ver una buena serie o película.

A continuación, te dejo con varios estrenos que se podrán en las distintas plataformas de contenido “streaming” como Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV+, entre otras:

My Oxford Year

Fecha de estreno: 1 de agosto de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Cuando Anna (Sofia Carson), una ambiciosa joven estadounidense, se muda al Reino Unido para estudiar en la Universidad de Oxford y cumplir un sueño de la infancia, piensa que tiene la vida completamente encaminada. Eso es así hasta que conoce a un encantador e inteligente británico (Corey Mylchreest) quien cambia profundamente la vida de ambos.

Wednesday

Fecha de estreno: 6 de agosto de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Wednesday Addams (Jenna Ortega) regresa para recorrer los pasillos de la Academia Nevermore, donde la aguardan nuevos enemigos y más problemas. En esta temporada, la protagonista deberá lidiar también con familiares, amigos y viejos adversarios, lo que la impulsa a otro año de caos total. La mitad de la segunda temporada será estrenada el 3 de septiembre de 2025.

Night Always Comes

Fecha de estreno: 15 de agosto de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Basada en la novela del mismo nombre escrita por Willy Vlautin, esta película sigue a Lynette (Vanessa Kirby), una mujer que lo arriesga todo para proteger la casa que representa el futuro de su familia. En una peligrosa odisea de una sola noche, la protagonista se ve obligada a confrontar su oscuro pasado para finalmente liberarse.

Muertos S.L.

Fecha de estreno: 21 de agosto de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De los creadores de “Machos Alfa” y “La que se avecina”, esta comedia española está centrada en una funeraria familiar y las relaciones entre los excéntricos personajes que la habitan. Carlos Areces (“La que se avecina”) lidera el reparto, en el que también participan Ascen López (“Machos Alfa”) y Salva Reina (“Legado”), entre otros. Las primeras dos temporadas estrenaron el 31 de julio, mientras que la tercera temporada lo hará el 21 de agosto de 2025.

The Thursday Murder Club

Fecha de estreno: 28 de agosto de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Basada en la novela del mismo nombre de Richard Osman, este filme sigue a cuatro jubilados con mucho tiempo entre sus manos, Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) y Joyce (Celia Imrie), quienes dedican su tiempo a resolver asesinatos sin resolver con la única intención de divertirse. Cuando una muerte inexplicable ocurre en su propia casa, su investigación informal da un giro emocionante al encontrarse con una verdadera intriga.

Dos tumbas

Fecha de estreno: 29 de agosto de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, la investigación del caso se declara cerrado por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos chicas, Isabel (Kiti Mánver), quien no tiene nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Isabel hará todo lo posible por descubrir la verdad sobre lo ocurrido esa noche, y lo que comienza como la búsqueda de un culpable, pronto se convierte en una historia de venganza.

The Pickup

Fecha de estreno: 6 de agosto de 2025

Plataforma: Prime Video

Formato: Película

En la comedia de acción, una recogida de dinero rutinaria da un giro inesperado cuando dos conductores de un camión blindado, Russell (Eddie Murphy) y Travis (Pete Davidson), son emboscados por despiadados criminales liderados por una astuta mente maestra, Zoe (Keke Palmer), con planes que van mucho más allá del cargamento de dinero.

The Map That Leads to You

Fecha de estreno: 20 de agosto de 2025

Plataforma: Prime Video

Formato: Película

Una joven (Madelyn Cline) emprende una aventura por Europa con sus mejores amigas, mientras piensa que tiene su vida controlada en todos los sentidos. Sin embargo, todo cambia cuando conoce un misterioso y extraño hombre (KJ Apa), quien le añade una chispa instantánea y la lleva por un viaje emocional que ninguno de los dos esperaba.

Peacemaker

Fecha de estreno: 21 de agosto de 2025

Plataforma: HBO Max

Formato: Serie

En la segunda temporada, el personaje de Peacemaker (John Cena) descubre un mundo alternativo donde la vida es todo lo que desea. Pero este descubrimiento también lo obliga a enfrentar su traumático pasado y tomar las riendas de su futuro. James Gunn (“Guardians of the Galaxy” y “Superman”) escribió los ocho episodios de “Peacemaker” y dirigió tres, incluido el primer episodio.

The Twisted Tale of Amanda Knox: Two-Episode Limited Series Premiere

Fecha de estreno: 20 de agosto de 2025

Plataforma: Hulu

Formato: Serie

Esta miniserie de dos episodios se centra en la desagradable experiencia que vivió la norteamericana Amanda Knox (Grace Van Patten) luego de ser encarcelada injustamente por el asesinato de su compañera de cuarto, además de su batalla para demostrar su inocencia y recuperar su libertad.

Chief of War

Fecha de estreno: 1 de agosto de 2025

Plataforma: Apple TV+

Formato: Serie

Interpretada por un elenco predominantemente polinesio y encabezado por Jason Momoa, esta serie narra la épica historia de la unificación y colonización de Hawái a principios del siglo XVIII.

Night of the Zoopocalypse

Fecha de estreno: 22 de agosto de 2025

Plataforma: Peacock

Formato: Película