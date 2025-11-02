14 estrenos en Netflix y otras plataformas para el mes de noviembre

Con la llegada de noviembre, el ambiente navideño comienza a sentirse en las pantallas. Este mes trae varias películas y series inspiradas en la época más esperada del año, con historias que van desde lo romántico y familiar hasta el suspenso y la comedia. A diferencia de meses anteriores, la selección de estrenos fue especialmente difícil, ya que muchas producciones interesantes quedaron fuera de esta lista.

A continuación, encontrarás 14 títulos variados que se estrenan durante las cuatro semanas de noviembre. Hay opciones para todos los gustos, desde dramas intensos hasta intensas aventuras.

Robin Hood

Fecha de estreno: 2 de noviembre de 2025

Formato: Serie

Esta serie narra la historia de Robin Hood (Jack Patten), quien se convierte en un famoso héroe a pesar de ser considerado un ladrón. Mientras lucha por la justicia y la libertad, también confronta sus propios problemas. La serie mezcla hechos del pasado con temas actuales, y presenta personajes como la Reina Eleanor (Connie Nielsen), la valiente Marian (Lauren McQueen) y su amiga Priscilla (Lydia Peckham), ofreciendo una serie llena de acción y emoción.

All Her Fault

Fecha de estreno: 6 de noviembre de 2025

Plataforma: Peacock

Formato: Serie

Esta nueva serie de suspenso narra la historia de Marissa Irvine (Sarah Snook), una madre cuya vida cambia por completo cuando su hijo desaparece. Basada en el exitoso libro de Andrea Mara, la historia está llena de tensión, giros inesperados y muestra uno de los mayores miedos que podría tener cualquier padre.

Frankenstein

Fecha de estreno: 7 de noviembre de 2025

Formato: Película

El director ganador del Oscar, Guillermo del Toro (“The Shape of Water”), hizo una nueva versión del famoso cuento de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein (Oscar Isaac), un científico muy inteligente pero arrogante que crea una criatura (Jacob Elordi) en un experimento que se sale de control. Al final, tanto el creador como su creación terminan sufriendo las consecuencias de sus actos.

Pluribus

Fecha de estreno: 7 de noviembre de 2025

Plataforma: Apple TV+

Formato: Serie

Pluribus es una serie original que mezcla géneros y cuenta la historia de la persona más infeliz del mundo, quien debe salvar al planeta de la felicidad. Protagonizada por Rhea Seehorn (“Better Call Saul”), también cuenta con la actuación de Karolina Wydra (“Sneaky Pete”) y Carlos-Manuel Vesga (“The Hijacking of Flight 601”), con apariciones especiales de Miriam Shor y Samba Schutte. La serie ofrece una historia diferente, llena de humor, misterio y crítica social.

Playdate

Fecha de estreno: 12 de noviembre de 2025

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

Brian (Kevin James), un contable que acaba de perder su trabajo, acepta pasar una tarde con Jeff (Alan Ritchson), un papá carismático que cuida a su hijo en casa. Lo que parecía ser un día tranquilo jugando fútbol con sus hijos, cambia completamente cuando son perseguidos por un grupo de mercenarios. Esta divertida película mezcla la vida de dos padres en los suburbios con acción intensa, convirtiendo una tarde común en una aventura llena de caos y emoción.

A Merry Little Ex-Mas

Fecha de estreno: 12 de noviembre de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Kate (Alicia Silverstone) acaba de divorciarse y quiere tener una última Navidad perfecta con su familia antes de vender su casa. Pero todo se complica de forma divertida cuando su exesposo, Everett (Oliver Hudson), aparece de sorpresa con su nueva novia, que es más joven y exitosa. Este gracioso largometraje cuenta con las actuaciones de Jameela Jamil, Pierson Fodé y Melissa Joan Hart.

Palm Royale

Fecha de estreno: 12 de noviembre de 2025

Plataforma: Apple TV+

Formato: Serie

Palm Royale cuenta la historia de Maxine Simmons (Kristen Wiig), una mujer decidida a entrar en la alta sociedad de Palm Beach. Mientras intenta cruzar la línea entre los que tienen todo y los que no, la serie plantea una pregunta importante: ¿cuánto estás dispuesto a cambiar de ti mismo para conseguir lo que otros tienen? La segunda temporada repite a los actores Laura Dern, Carol Burnett, Leslie Bibb, Allison Janney, Josh Lucas y Ricky Martin, entre otros.

The Beast in Me

Fecha de estreno: 13 de noviembre de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Después de la trágica muerte de su hijo, la reconocida escritora Aggie Wiggs (Claire Danes) se aleja del mundo, incapaz de escribir y convertida en una sombra de lo que fue. Pero todo cambia cuando Nile Jarvis (Matthew Rhys), un poderoso empresario que alguna vez fue sospechoso de la desaparición de su esposa, se muda a la casa de al lado. Aunque le causa miedo, Aggie también siente curiosidad por él, y empieza a investigar su historia.

Belén

Fecha de estreno: 14 de noviembre de 2025

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

Belén es una película basada en una historia real que dio origen a un movimiento internacional. Cuenta el caso de Julieta (Camila Pláate), una joven acusada injustamente de un crimen, y de Soledad Deza (Dolores Fonzi), la valiente abogada que decide defenderla. La historia ocurre en Tucumán, una región conservadora de Argentina, donde el juicio se convierte en símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres.

El cuco de cristal

Fecha de estreno: 14 de noviembre de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Clara Merlo (Catalina Sopelana), una joven médica en su primer año de residencia, sufre un infarto repentino y necesita un trasplante de corazón para sobrevivir. Mientras se recupera, siente una fuerte necesidad de conocer quién fue su donante. Esto la lleva a un pequeño pueblo en España, donde empieza a descubrir la historia del joven que le dio su corazón. Al llegar, se encuentra con un lugar lleno de secretos y un misterio que lleva 20 años sin resolverse.

Malice

Fecha de estreno: 14 de noviembre de 2025

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Serie

Adam (Jack Whitehall) es un tutor encantador que se gana la confianza de la familia Tanner durante unas vacaciones en Grecia. Cuando la niñera se enferma, Adam logra entrar a su casa en Londres, donde empieza a mostrar su verdadera personalidad. Poco a poco, provoca conflictos entre los padres, Jamie (David Duchovny) y Nat (Carice Van Houten), mientras planea destruir a toda la familia.

Champagne Problems

Fecha de estreno: 19 de noviembre de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Sydney Price (Minka Kelly), una ejecutiva ambiciosa, viaja a Francia en Navidad para liderar la compra de una prestigiosa casa de champán. En París, vive una noche mágica y conoce a Henri Cassell (Tom Wozniczka), un hombre encantador que resulta ser el hijo del fundador de la empresa que ella quiere adquirir. A pesar de la competencia por la venta, Sydney y Henri se sienten cada vez más atraídos, enfrentando el dilema entre los negocios y los sentimientos que comienzan a surgir entre ellos.

The Beatles Anthology

Fecha de estreno: 26 de noviembre de 2025

Plataforma: Disney+

Formato: Docuserie

Esta es una serie documental creada por Apple Corps, que cuenta la historia del grupo más famoso y querido de todos los tiempos, narrada por los propios Beatles. Restaurada en el Park Road Post, del director Peter Jackson, y ampliada a nueve episodios, la serie ofrece una mirada cercana y única a la trayectoria y el trabajo interno de la legendaria banda.

Stranger Things

Fecha de estreno: 26 de noviembre de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Series

En el otoño de 1987, Hawkins está marcado por las grietas abiertas en la ciudad, y el grupo de amigos, compuesto por Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), entre otros, se une con un solo objetivo: encontrar y destruir a Vecna, cuyo paradero es desconocido. La situación se complica cuando el gobierno impone una cuarentena militar y comienza a perseguir a Eleven, obligándola a esconderse. La esperada quinta y última temporada se estrenará en Netflix en tres fechas distintas: el 26 de noviembre (cuatro episodios), el 25 de diciembre (tres episodios) y el 31 de diciembre (capítulo final).