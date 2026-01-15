“28 Years Later: The Bone Temple”: propuesta descabellada y simplemente espectacular
La película ofrece secuencias de violencia más intensas y crueles, y un tono más impredecible que su antecesora
15 de enero de 2026 - 11:10 PM
15 de enero de 2026 - 11:10 PM
Esta semana la mejor franquicia de horror del siglo 21 regresa a los cines con el estreno de “28 Years Later: The Bone Temple”. Esta es una secuela directa de la que estrenó el verano pasado que toma la propuesta artística de Danny Boyle y la empuja a los extremos con un toque nihilista más visceral y una buena dosis de humor negro. A eso se le suma una de las mejores interpretaciones de la carrera de Ralph Fiennes, lo cual de por sí es un superlativo considerable cuando se coloca al lado de su trabajo en filmes como “Schindler’s List”, “The End of the Affair”, “The Constant Gardener” y “The Grand Budapest Hotel”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: