Esta semana la mejor franquicia de horror del siglo 21 regresa a los cines con el estreno de “28 Years Later: The Bone Temple”. Esta es una secuela directa de la que estrenó el verano pasado que toma la propuesta artística de Danny Boyle y la empuja a los extremos con un toque nihilista más visceral y una buena dosis de humor negro. A eso se le suma una de las mejores interpretaciones de la carrera de Ralph Fiennes, lo cual de por sí es un superlativo considerable cuando se coloca al lado de su trabajo en filmes como “Schindler’s List”, “The End of the Affair”, “The Constant Gardener” y “The Grand Budapest Hotel”.