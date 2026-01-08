Aunque interesante y con varios momentos de resonancia emocional, la propuesta de “Is This Thing On?” es contradictoria y confusa. El nuevo filme dirigido por Bradley Cooper, que llega este jueves a los cines de Puerto Rico, hace bien en apoyarse completamente de las interpretaciones de Will Arnett y Laura Dern. Los talentosos actores interpretan a una pareja que tiene que lidiar con la cruda realidad de su divorcio después de dos décadas de matrimonio. Su trabajo es detallado, honesto y definitivamente la razón principal para ver el filme. Arnett en particular se entrega de lleno a los matices dramáticos del material y no da ni una sola nota en falso. Lo mismo no se puede decir del libreto del filme. El problema es que esto es colocado dentro de un guion que construye el conflicto principal con las convenciones de una comedia romántica comercial.