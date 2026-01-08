Opinión
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

prima:“Is This Thing On?”: grandes actuaciones opacadas por un guion contradictorio

La película dirigida por Bradley Cooper estrena este jueves en los cines de Puerto Rico

8 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laura Dern and Will Arnett en una escena de “Is This Thing On?”. (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

Aunque interesante y con varios momentos de resonancia emocional, la propuesta de “Is This Thing On?” es contradictoria y confusa. El nuevo filme dirigido por Bradley Cooper, que llega este jueves a los cines de Puerto Rico, hace bien en apoyarse completamente de las interpretaciones de Will Arnett y Laura Dern. Los talentosos actores interpretan a una pareja que tiene que lidiar con la cruda realidad de su divorcio después de dos décadas de matrimonio. Su trabajo es detallado, honesto y definitivamente la razón principal para ver el filme. Arnett en particular se entrega de lleno a los matices dramáticos del material y no da ni una sola nota en falso. Lo mismo no se puede decir del libreto del filme. El problema es que esto es colocado dentro de un guion que construye el conflicto principal con las convenciones de una comedia romántica comercial.

