EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Los grandes ganadores de los Golden Globes

La película “One Battle After Another” y la serie “Adolescence” ganaron cuatro premios respectivamente

12 de enero de 2026 - 8:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Philip Barantini, Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham, Andy Cooper, Ashley Walters, Jeremy Kleiner y Jack Thorne celebran el triunfo de "Adolescence" en la edición 83 de los Golden Globes. (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Beverly Hills - ‘One Battle After Another’ se convirtió en la película más premiada de la 83 edición de los Golden Globes con cuatro estatuillas, mientras que el fenómeno de Netflix ‘Adolescence’ conquistó los apartados de televisión, logrando también cuatro premios.

RELACIONADAS

Este es el listado completo de los ganadores:

Categorías de cine

Mejor película de drama: ‘Hamnet’.

Mejor película de comedia o musical: ‘One Battle After Another’.

Mejor película de habla no inglesa: ‘The Secret Agent’ – Brasil

Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (‘Hamnet’).

Mejor actor en película de drama: Wagner Moura (‘The Secret Agent’).

Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’).

Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).

Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (‘One Battle After Another’)

Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (‘Sentimental Value’)

Mejor director: Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’).

Mejor guión: Paul Thomas Anderson (‘One Bettle After Another’).

Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (‘Sinners’).

Mejor canción original: ‘Golden’ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (‘Kpop Demond Hunters’).

Mejor película de animación: ‘Kpop Demond Hunters’.

Logro cinematográfico y taquilla: ‘Sinners’.

La actriz Brittany Snow llega a la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.Brittany Snow.Ryan Destiny.
1 / 75 | Reina la elegancia y el glamour en la alfombra roja de los Golden Globes. La actriz Brittany Snow llega a la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. - Jordan Strauss

Categorías de televisión

Mejor serie de drama: ‘The Pitt’.

Mejor serie de comedia o musical: ‘The Studio’.

Mejor miniserie: ‘Adolescence’.

Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle, por ‘The Pitt’.

Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn, por ‘Pluribus’.

Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen, por ‘The Studio’.

Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smart, por ‘Hacks’.

Mejor actriz de reparto en una serie: Erin Doherty, por ‘Adolescence’.

Mejor actor en miniserie: Stephen Graham, por ‘Adolescence’.

Mejor actriz en miniserie: Michelle Williams, por ‘Dying for Sex’.

Mejor actor de reparto en una serie: Owen Cooper, por ‘Adolescence’.

Tags
Golden GlobesHollywoodactriz Benicio del ToroNetflix
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
lunes, 12 de enero de 2026
Entretenimiento
