EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Avatar: Fire and Ash” encabeza las taquillas por quinta semana consecutiva

El filme “28 Years Later: The Bone Temple”, se ubicaba en segundo lugar

19 de enero de 2026 - 9:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto entregada por Disney que muestra una escena de "Avatar: Fire and Ash" (20th Century Studios/Disney via AP) (20th Century Studios)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

En el fin de semana largo en Estados Unidos, la película “Avatar: Fire and Ash”, la épica de James Cameron, encabezó las taquillas por quinta semana consecutiva con 13.3 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio el domingo.

RELACIONADAS

The Walt Disney Co. también celebró otra victoria, ya que su estreno del Día de Acción de Gracias “Zootopia 2” se convirtió en el lanzamiento animado de la Motion Picture Association con mayor recaudación de todos los tiempos.

Mientras tanto, “28 Years Later: The Bone Temple”, dirigida por Nia DaCosta, se ubicaba en segundo lugar con 13 millones hasta el domingo. Se espera que al final del feriado por el Día de Martin Luther King Jr. el lunes, alcance los 15 millones, aún por detrás de los proyectados 17.2 millones de “Avatar”.

“The Bone Temple”, lanzada por Sony Pictures y protagonizada por Ralph Fiennes y Jack O’Connell, se estrenó ampliamente este fin de semana en 3.506 cines con una ola de expectativas y críticas favorables,

Actualmente tiene un 93% en Rotten Tomatoes, y el 72% del público dijo en una encuesta de PostTrak que “definitivamente recomendaría” la película. Considerando que también está sólidamente en el género de terror y llega en enero, a menudo un vertedero para películas menores, “The Bone Temple” debería haber tenido un mejor desempeño. Internacionalmente, recaudó 16.2 millones de dólares en 61 mercados.

El tercer lugar fue para “Zootopia 2”, con 8.8 millones en su octava semana. Con una recaudación global actualmente de 1,700 millones, superó a “Inside Out 2” como el lanzamiento animado de la MPA con mayor recaudación de todos los tiempos. La distinción de la MPA significa que el éxito de taquilla chino “Ne Zha 2”, que ha recaudado más de 2.200 millones, no está incluido en las clasificaciones. “Zootopia 2” es también ahora el noveno lanzamiento global más grande de todos los tiempos.

“The Housemaid”, uno de los otros grandes éxitos de taquilla recientes, se ubicó en cuarto lugar con 8.5 millones. Hecha con solo 35 millones de dólares, el lanzamiento de Lionsgate ha recaudado casi 250 millones de dólares en todo el mundo.

Completando los cinco primeros está “Marty Supreme”, con una recaudación acumulada de 79.7 millones de dólares, desbancando a “Everything Everywhere All at Once”. La descarga de adrenalina de Josh Safdie podría recibir otro impulso después de que se anuncien las nominaciones al Oscar el jueves.

A continuación, la lista de las películas más taquilleras en los cines de norteamérica, según Comscore:

1. “Avatar: Fire and Ash”, 13.3 millones de dólares.

2. “28 Years Later: The Bone Temple”, 13 millones de dólares.

3. “Zootopia 2”, 8.8 millones de dólares.

4. “The Housemaid”, 8.5 millones de dólares

5. “Marty Supreme”, 5.5 millones de dólares.

6. “Primate”, 5 millones de dólares.

7. “Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring”, 3.6 millones de dólares.

8. “Greenland 2: Migration”, 3.4 millones de dólares.

9. “Anaconda”, 3.2 millones de dólares.

10. “Lord of the Rings: The Two Towers”, 2.4 millones de dólares.

Avatar, Cine, Hollywood, James Cameron
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
