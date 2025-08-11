Celebran el 80 aniversario de los Moomins, los dibujos animados más famosos de Finlandia

Tampere — Los Moomins, la familia de dibujos animados literarios más adorable de Finlandia, celebran este año su 80 aniversario.

Los personajes, con forma de hipopótamos blancos y regordetes, han cautivado a lectores de todo el mundo desde que la autora e ilustradora Tove Jansson publicara ‘Los Moomins y la Gran Inundación’ en 1945. El libro infantil presenta a Moomintroll y Moominmamma en su búsqueda del desaparecido Moominpappa.

Jansson, una finlandesa de habla sueca que murió en 2001, escribió ocho libros más, múltiples libros de imágenes y una tira cómica sobre los Moomins en sueco.

La serie, ambientada en el ficticio Moominvalley, se ha traducido a más de 60 idiomas y ha dado lugar a adaptaciones cinematográficas y televisivas, obras de teatro infantiles, exposiciones en galerías de arte y un museo homónimo, además de parques temáticos en Finlandia y Japón. Finnair, la aerolínea nacional, incluso ha puesto Moomins en sus aviones.

El sábado, los fans acudieron en masa a Tampere, en el sur de Finlandia, sede del Museo Moomin, para celebrar el 80 aniversario de la publicación de 1945, así como el cumpleaños de Jansson el 9 de agosto de 1914.

Para Rosa Senn, del Reino Unido, las festividades le recordaron su infancia. Su madre noruega, fan desde su juventud, les leyó todos los cuentos a Senn y a su hermana mientras crecían.

‘Los Moomins han sido algo muy especial en mi vida, toda mi vida’, dijo Senn. ‘Simplemente llevé ese amor por Moomin, por Tove Jansson, conmigo a mi vida adulta’.

Cuando Senn conoció a su ahora esposa, Lizzie, inicialmente mantuvieron una relación a distancia durante el primer año y medio. Senn le presentó los libros a Lizzie y la pareja usó un muñeco de peluche de Moomintroll para sentirse más cerca el uno del otro mientras estaban separados. El muñeco fue el portador del anillo en su boda y viajaron a Tampere en su luna de miel.

Los Senn también crearon una página de Instagram que documenta las aventuras del trío, que ahora tiene casi 11,000 seguidores. La cuenta de redes sociales los ha conectado con fans de Moomin de todo el mundo, incluidos Stefanie y Michael Geutebrück de Alemania.

Stefanie Geutebrück dijo que recuerda haberse enamorado de los Moomins mientras veía sus animaciones durante su infancia en Alemania Oriental. También introdujo a los Moomins en la vida de su marido, hasta el punto de que también viajaron a Tampere para el entretenimiento del sábado.

‘Ahora es un fan total y nuestro apartamento parece una tienda de Moomin’, dijo.

Más allá del hogar de los Geutebrücks, la mercancía de Moomin es enormemente popular. Existe un mercado masivo para los recuerdos de Moomintroll, Moominmamma y Moominpappa en todo el mundo, y los personajes secundarios como sus amigos Stinky, Sniff, Snufkin, Snork Maiden y Hattifatteners también son muy queridos.

‘La taza Moomin es uno de los artículos de colección más conocidos en todo el mundo’, dijo Selma Green, directora del Museo Moomin. ‘Compras una taza Moomin, te gustan los personajes, tal vez ves algo en la televisión, pero todos volvemos a los libros, las ilustraciones originales’.

Las representaciones del personaje Stinky, descrito como un pícaro adorable que ha capturado el corazón de Moominmamma, generaron debate y protesta en Finlandia este verano después de que surgieran informes en los medios finlandeses de que Stinky fue retirado de los murales en una exhibición en la Biblioteca Pública de Brooklyn en Nueva York debido a preocupaciones de que la caricatura pudiera ser percibida como racista.

Los dibujos de Jansson de Stinky muestran al personaje con un cuerpo oscuro y borroso, con piernas delgadas y antenas. Tiene una reputación como un criminal sin éxito, cuyos planes se frustran o es atrapado en el acto, con un apetito por los muebles y otras cosas de madera.

‘Para mí, esto se convirtió en una gran sorpresa porque he pensado más en que Stinky está cerca de un topo o un ratón de campo’, dijo Sirke Happonen, académica de Moomins y profesora asociada en la Universidad de Helsinki, sobre la decisión de la biblioteca. ‘Es un personaje interesante en muchos sentidos, como controvertido y divertido’.

Las historias de Moomin honran la idea de la familia como un concepto flexible. Diversos roles de género y temas queer también se transmiten en Moominvalley, así como en otras obras de Jansson, lo que refleja su identidad LGBTQ+.

Su pareja de más de 45 años, la grabadora y artista Tuulikki Pietilä, fue recordada como el personaje Too-ticky en ‘Moominland Midwinter’. La pareja vivió en Helsinki y pasó sus veranos en la pequeña isla rocosa de Klovharu en el Golfo de Finlandia hasta la década de 1990.

Las historias de Jansson también reflejan la guerra y la catástrofe. El primer libro, ‘Los Moomins y la Gran Inundación’, presenta a la familia Moomin desplazada y se publicó en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto había arruinado Finlandia, a pesar de que había permanecido independiente, y uno de los hermanos del autor desapareció durante parte de su tiempo en el frente.

Si bien Jansson buscó retratar a Moominvalley como un escape, las historias de Moomin siempre han tenido una mezcla de peligro y comodidad.

‘Su primer libro de Moomin salió en una era oscura. Sintió que era muy difícil pintar y comenzó a escribir lo que llamó un cuento de hadas, pero se excusó por no incluir princesas o príncipes’, dijo Happonen.

Moominvalley nació de la necesidad de encontrar la belleza en un momento en que la existencia de Jansson, junto con todos los demás en Finlandia, se sentía frágil.