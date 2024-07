Cine de Arecibo reabre con salas remodeladas y modernas

Una nueva experiencia en la pantalla grande de Arecibo. Caribbean Cinemas anunció, hoy, que reabrirá el jueves, 4 de julio sus salas de cine en Arecibo con el estreno de la película “Despicable Me 4″.

La cartelera para la apertura incluye los filmes: “Despicable Me 4″, “A Quiet Place Day One”, “Bad Boys Ride or Die”, Inside Out 2″ y para el resto del verano, se esperan títulos como: Twisters, Deadpool & Wolverine, Alien: Romulus, entre otras.