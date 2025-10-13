Opinión
13 de octubre de 2025
87°bruma
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Cómo fueron los últimos días de Diane Keaton?

La fenecida actriz se alejó desde abril de las redes sociales

13 de octubre de 2025 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz Diane Keaton. (Agencia EFE)
Por El Mercurio / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Aunque aún se desconocen las causas de su muerte, medios estadounidenses informaron que la actriz Diane Keaton habría pedido ayuda médica el sábado en la mañana, por lo que una ambulancia la llevó a un centro médico.

RELACIONADAS

Además, un cercano declaró a la revista People que su salud había empeorado en los últimos meses, lo que explicaría su alejamiento de las redes sociales desde abril.

Keaton apareció en dos comedias el año pasado, “Summer camp” y “Arthur’s whisky”, y tenía al menos otros tres proyectos cinematográficos pendientes: “Artist in residence”, “Constance” y “The making of”, esta última con Richard Gere.

La actriz Diane Keaton tuvo una prolífica carrera como actriz de Hollywood. Fue la ganadora del Oscar a Mejor Actriz por Annie Hall (1977).Diane Keaton subió al escenario con un esmoquin negro de Ralph Lauren para recibir el premio Cecil B. DeMille por Woody Allen. (AP)
1 / 13 | Adiós a ícono del cine: Diane Keaton fallece a sus 79 años . La actriz Diane Keaton tuvo una prolífica carrera como actriz de Hollywood. - Shutterstock

Keaton murió a los 79 años en California el 11 de octubre de 2025. Nació como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles.

La actriz fue la hija mayor de cuatro hermanos. Su padre era ingeniero civil y su madre ama de casa. Desde joven siempre supo que quería ser artista y es por esto que después de sus estudios secundarios ingresó por un breve período a estudiar artes dramáticas.

Sin embargo, al poco tiempo abandonó la universidad e hizo su camino hacia Nueva York, donde adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, como nombre artístico. Esto se debió a que descubrió que ya existía otra mujer que estaba registrada como Diane Hall.

A su vez, a lo largo de su vida fue considerada una persona muy reservada en cuanto a su vida privada y en varias ocasiones admitió que no le gustaba verse ni escucharse en sus propias películas.

En el año 1996 y a sus 50 años, se animó a tomar por primera vez el rol de madre en la vida real y adoptó a sus dos hijos, Dexter y Duke.

HollywoodMuertes
ACERCA DEL AUTOR
El Mercurio / GDA
Fundado el 1 de junio de 1900, a lo largo de su existencia El Mercurio ha informado sobre todas las noticias relevantes para el país y el mundo, dando cabida en...
