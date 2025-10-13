¿Cómo fueron los últimos días de Diane Keaton?

Aunque aún se desconocen las causas de su muerte, medios estadounidenses informaron que la actriz Diane Keaton habría pedido ayuda médica el sábado en la mañana, por lo que una ambulancia la llevó a un centro médico.

Además, un cercano declaró a la revista People que su salud había empeorado en los últimos meses, lo que explicaría su alejamiento de las redes sociales desde abril.

Keaton apareció en dos comedias el año pasado, “Summer camp” y “Arthur’s whisky”, y tenía al menos otros tres proyectos cinematográficos pendientes: “Artist in residence”, “Constance” y “The making of”, esta última con Richard Gere.

1 / 13 | Adiós a ícono del cine: Diane Keaton fallece a sus 79 años . La actriz Diane Keaton tuvo una prolífica carrera como actriz de Hollywood. - Shutterstock 1 / 13 Adiós a ícono del cine: Diane Keaton fallece a sus 79 años La actriz Diane Keaton tuvo una prolífica carrera como actriz de Hollywood. Shutterstock Compartir

Keaton murió a los 79 años en California el 11 de octubre de 2025. Nació como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles.

La actriz fue la hija mayor de cuatro hermanos. Su padre era ingeniero civil y su madre ama de casa. Desde joven siempre supo que quería ser artista y es por esto que después de sus estudios secundarios ingresó por un breve período a estudiar artes dramáticas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al poco tiempo abandonó la universidad e hizo su camino hacia Nueva York, donde adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, como nombre artístico. Esto se debió a que descubrió que ya existía otra mujer que estaba registrada como Diane Hall.

A su vez, a lo largo de su vida fue considerada una persona muy reservada en cuanto a su vida privada y en varias ocasiones admitió que no le gustaba verse ni escucharse en sus propias películas.