Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
88°ligeramente nublado
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuándo sale “Culpa Nuestra”

La película española, que es la tercera y última de la saga “Culpables”, de Amazon Prime Video, es una de las más esperadas

15 de octubre de 2025 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la película "Culpa Nuestra". (Suministrada)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Después de cómo terminó la relación amorosa de Noah (Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara) en la segunda película de "Culpables", basada en la saga de libros homónima escrita por MercCuánedes Ron, los fanáticos esperan con ansias "Culpa Nuestra", la tercera y última parte que marcará el final definitivo para la complicada pareja que ha dejado de verse por algunos años.

RELACIONADAS

¿Renacerá el amor? ¿Será más fuerte el rencor? Es así que a varios le surge la duda sobre cuándo se estrena la nueva película española de Amazon Prime Video.

En la cinta dirigida por Domingo González y coescrita por Sofía Cuenca, la boda de Lion (Víctor Varona) y Jenna (Eva Ruiz) es el evento que vuelve a acercar a Nick y Noah. Aunque se niegan a aceptar que no han superado su amor, la realidad los vuelve a juntar y tienen que tomar una decisión definitiva.

Además de Nicole Wallace y Gabriel Guevara, el elenco de Culpa nuestra incluye a Fran Morcillo, Marta Hazas, Iván Sánchez, Goya Toledo, Víctor Varona, Eva Ruiz, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade y Felipe Londoño.

¿Cuándo se estrena Culpa Nuestra?

“Culpa Nuestra”, la tercera y última película de la saga “Culpables”, se estrenará el jueves 16 de octubre en todo el mundo.

¿Cómo ver Culpa Nuestra?

Al igual que “Culpa mía” (2023) y “Culpa tuya” (2024), “Culpa Nuestra” se estrenará en Amazon Prime Video. Por lo tanto, para ver la nueva película solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A qué hora ver Culpa Nuestra?

Este es el horario de acuerdo a la zona:

  • EE. UU. (Pacífico, PT - PDT): 12.00 a.m.
  • EE. UU. (Este, ET - EDT): 3.00 a.m.
  • México (CDMX): 1.00 a.m.
  • Guatemala: 1.00 a.m.
  • Honduras 1:00 a.m.
  • El Salvador: 1.00 a.m.
  • Nicaragua: 1.00 a.m.
  • Costa Rica: 1.00 a.m.
  • Panamá: 2.00 a.m.
  • Colombia: 2.00 a.m.
  • Perú: 2.00 a.m.
  • Ecuador: 2.00 a.m.
  • Venezuela: 3.00 a.m.
  • Bolivia: 3.00 a.m.
  • Paraguay: 3.00 a.m.
  • Chile: 3.00 a.m.
  • Argentina: 4.00 a.m.
  • Uruguay: 4.00 a.m.
  • Brasil (Brasilia, BRT): 4.00 a.m.
  • España (Madrid): 8.00 a.m.
  • Reino Unido (Londres): 8.00 a.m.

¿De qué trata “Culpa Nuestra”?

Esta es la sinopsis oficial de Amazon Prime Video para "Culpa Nuestra": “La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick años después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable y ambos se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?”

El elenco de “Culpa Nuestra”

  • Nicole Wallace como Noah.
  • Gabriel Guevara como Nick.
  • Fran Morcillo como Simón.
  • Marta Hazas como Rafaella.
  • Iván Sánchez como William.
  • Goya Toledo como Anabel.
  • Víctor Varona como Lion.
  • Eva Ruiz como Jenna.
  • Gabriela Andrada como Sofía.
  • Álex Béjar como Briar.
  • Javier Morgade como Michael.
  • Felipe Londoño como Luca.
Tags
Amazon Prime Video Películas
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: