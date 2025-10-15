Cuándo sale “Culpa Nuestra”
La película española, que es la tercera y última de la saga “Culpables”, de Amazon Prime Video, es una de las más esperadas
Después de cómo terminó la relación amorosa de Noah (Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara) en la segunda película de "Culpables", basada en la saga de libros homónima escrita por MercCuánedes Ron, los fanáticos esperan con ansias "Culpa Nuestra", la tercera y última parte que marcará el final definitivo para la complicada pareja que ha dejado de verse por algunos años.
¿Renacerá el amor? ¿Será más fuerte el rencor? Es así que a varios le surge la duda sobre cuándo se estrena la nueva película española de Amazon Prime Video.
En la cinta dirigida por Domingo González y coescrita por Sofía Cuenca, la boda de Lion (Víctor Varona) y Jenna (Eva Ruiz) es el evento que vuelve a acercar a Nick y Noah. Aunque se niegan a aceptar que no han superado su amor, la realidad los vuelve a juntar y tienen que tomar una decisión definitiva.
Además de Nicole Wallace y Gabriel Guevara, el elenco de Culpa nuestra incluye a Fran Morcillo, Marta Hazas, Iván Sánchez, Goya Toledo, Víctor Varona, Eva Ruiz, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade y Felipe Londoño.
“Culpa Nuestra”, la tercera y última película de la saga “Culpables”, se estrenará el jueves 16 de octubre en todo el mundo.
Al igual que “Culpa mía” (2023) y “Culpa tuya” (2024), “Culpa Nuestra” se estrenará en Amazon Prime Video. Por lo tanto, para ver la nueva película solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.
Este es el horario de acuerdo a la zona:
Esta es la sinopsis oficial de Amazon Prime Video para "Culpa Nuestra": “La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick años después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable y ambos se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?”
