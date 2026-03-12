De galán de Netflix a heredero de Stallone: conoce quién será el nuevo Rambo en una esperada precuela

Más de cuarenta años después de su primera aparición en el cine, el personaje de John Rambo volverá a la pantalla con un nuevo proyecto que promete ampliar su historia. Se trata de una precuela que buscará adentrarse en los años previos a que el protagonista se convirtiera en el veterano de guerra que definió buena parte del cine de acción de los años ochenta. Con el anuncio de esta producción, también surgió una pregunta inevitable entre los fanáticos: quién será el encargado de interpretar al personaje que en su momento popularizó Sylvester Stallone.

El anuncio fue realizado por el propio Stallone a través de sus redes sociales. Aunque en esta ocasión no volverá a ponerse en la piel del personaje, el actor sí tendrá un papel importante detrás del proyecto como productor ejecutivo. Según adelantó, el guion de la nueva película ya está terminado y la historia se centrará en la juventud de John Rambo, situando la trama en el contexto de la Guerra de Vietnam.

Al presentar la iniciativa, Stallone compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que destacó el significado que el personaje tuvo a lo largo de su carrera. “Rambo fue parte de mi vida durante mucho tiempo. Un personaje basado en la resistencia, la supervivencia y las cicatrices de la guerra. Significó mucho para mí y para el público de todo el mundo durante décadas”, expresó al confirmar el desarrollo de la precuela que se estrenaría en 2027, aunque aún no hay fecha confirmada.

La película, que ya comenzó su rodaje en Bangkok, está dirigida por Jalmari Helander y buscará profundizar en los orígenes de los traumas y habilidades que marcaron al protagonista. El proyecto funcionará como una precuela de “Rambo: First Blood” y se centrará en los años formativos del personaje durante la guerra. A diferencia de las cinco películas anteriores, en las que Stallone tuvo un papel activo también como guionista y director, esta vez su participación se limitará al rol de productor ejecutivo en una producción impulsada por Lionsgate.

Stallone piensa producir una precuela de Rambo, en la que se cuente la historia del muchacho antes del soldado. (GDA)

De las comedias románticas a Rambo: el nuevo desafío de Noah Centineo

La nueva producción, impulsada por Millennium Media, buscará abrir un nuevo capítulo dentro del universo de la saga centrada en John Rambo. La película se enfocará en los años formativos del protagonista y en su ingreso al ejército, explorando el proceso que moldeó al combatiente que más tarde protagonizaría las clásicas historias del cine de acción. A diferencia de entregas anteriores, en esta etapa Sylvester Stallone no interpretará al personaje, sino que participará detrás de cámara.

Noah Centineo también protagonizó "To All the Boys I've Loved Before" y "Sierra Burguess is a loser". (Captura)

El papel del joven Rambo está a cargo de Noah Centineo, elegido para encarnar la versión más temprana del soldado. El actor, reconocido por su presencia en producciones juveniles de Hollywood, asumirá así el desafío de dar vida a un personaje muy ligado a la figura de Stallone. Sin lugar a dudas, la decisión marca un cambio importante dentro de la franquicia, apostando a una nueva generación de protagonistas.

Se destacó en producciones como A todos los chicos de los que me enamoré y La cita perfecta

El actor de 29 años saltó a la fama gracias a comedias románticas juveniles producidas por Netflix, especialmente con películas como “To All the Boys I’ve Loved Before” y “Sierra Burguess is a Loser”. En sus redes sociales incluso dejó ver una imagen con un físico muy cambiado y ejercitado, lo que alimentó la expectativa sobre su transformación para el nuevo papel.

El elenco de la película también estará integrado por Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong, lo que sugiere una historia con un enfoque en los primeros años del protagonista. El guion estará a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, quienes ya trabajaron en Black Adam, mientras que la producción ejecutiva contará con nombres como Anthony Russo y Joe Russo.