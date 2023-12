El veterano cineasta puertorriqueño, Marcos Zurinaga se encuentra de luto ante el fallecimiento de su hija Nacha Zurinaga, según confirmó La Sociedad Puertorriqueña de Cinematógrafos a través de un mensaje de condolencias en las redes sociales.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Nacha Zurinaga, hija de nuestro amigo Marcos Zurinaga”, lee el mensaje de la Sociedad Puertorriqueña de Cinematógrafos en Instagram.

“La Sociedad Puertorriqueña de Cinematógrafos se une al dolor a nuestro colega y amigo Marcos Zurinaga y a su familia ante la muerte de su hija Nacha Zurinaga. Extendemos un abrazo solidario a todos sus familiares y compañeros de la industria en este difícil momento y nuestro deseo de Paz para todos. Que su espíritu se eleve a la Luz Eterna”, reza el obituario de la organización.

Hasta el momento se desconoce la muerte de Nacha, quien al igual que su padre se dedicó al séptimo arte. Marcos Zurinaga, se destaca por ser el director de los largometrajes “La Gran Fiesta”, “Tango Bar” y “The Dissapearance of García Lorca” y propietario de Zaga Films. Su hija trabajó en las producciones de los filmes de Hollywood Fast Five (2011), Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) y The Men Who Stare at Goats (2009), entre otros.

Nacha además trabajaba en el sector de bienes raíces en Puerto Rico.

La actriz Eyra Agüero Joubert, quien también enfrenta el duelo ante la reciente muerte de su progenitor, lamentó el fallecimiento de Nacha a quien describió como “hermanas de padre”. El padre de la actriz del programa “Alexandra a las 12″ falleció el 11 de diciembre de 2023.