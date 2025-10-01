De “Will Trent” a “Killing Castro”: Ana Isabelle lleva a Puerto Rico a sus proyectos en Hollywood

La actriz y cantante puertorriqueña Ana Isabelle vive uno de los momentos más sólidos de su carrera artística con tres proyectos de gran exposición y visibilidad: su rol en la cuarta temporada de la serie “Will Trent”; su participación en la película “Killing Castro” y su presencia cada sábado como jurado en el programa “Objetivo Fama”, oportunidades que la tienen con las manos llenas y el corazón contento.

“Estoy feliz de unirme a este cast, en el episodio 404. Mi personaje se llama Catalina y es una bailarina de salsa prodigiosa. Ha sido un lujo trabajar con el coreógrafo Eddie Torres y Lance Guillermo. Todo el equipo de Will Trent me ha tratado con un respeto y admiración que han hecho la experiencia inolvidable”, indicó orgullosa sobre la popular serie de ABC y Amazon Prime, que estrenará en 2026.

La versátil artista –quien se ha destacado en importantes producciones tanto en el cine como en el teatro– se encuentra viajando entre Puerto Rico y Los Ángeles constantemente para cumplir con todos sus compromisos profesionales. “Estar en Puerto Rico, pero seguir haciendo mis viajes para mantener estable mi carrera en Hollywood es una bendición que siempre aprecio. Estoy viviendo mi sueño de vivir en Puerto Rico, sin dejar de trabajar en proyectos que me encantan en el extranjero”.

Asimismo, hace unas semanas compartió la noticia de otro importante proyecto con el que brillará en la pantalla grande junto a los actores Diego Boneta, Al Pacino, Xolo Maridueña, Kiki Layne, Alexander Ludwig, Ron Livingston, Kendrick Sampson, Nicole Beharie, Logan Marshall Green y Titus Welliver en el filme “Killing Castro”.

“Fue una llamada que recibí del director puertorriqueño Eif Rivera, me escribió por Instagram que tenía un personaje que lo veía como para mí. Fue una oferta directa, y fue bien emocionante porque era uno de esos días que tú estás en tu casa y jamás esperas que algo así te pueda pasar”, contó Ana Isabelle en entrevista con El Nuevo Día sobre la película, que estrenó en el Festival de Cine de Toronto 2025 el pasado mes de septiembre. “Inmediatamente yo le dije que sí. Es un personaje que tiene a cargo todo el opening scene de la película con Diego Boneta, quien hace de Fidel Castro”.

La boricua le dará vida a la alemana Marita Lorenz, uno de los grandes amores del líder revolucionario cubano Fidel Castro y a quien la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) reclutó para asesinarlo a finales de los años 50. La cinta girará en torno a los hechos ocurridos en 1960, cuando Castro viajó a Nueva York para pronunciar su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este proyecto le dio la oportunidad de reencontrarse con el actor mexicano Diego Boneta, con quien compartió en 2022 un seminario de actores profesionales en Estudio Corazza, -en España- el escenario perfecto para poner en práctica todo lo aprendido allí.

“Hicimos una buena amistad, y después la vida nos junta en este proyecto. Esa escena con él fue bien poderosa, porque tiene pasión, conexión, pero también maldad; fue una experiencia bien inolvidable”, recordó la también productora.

Asimismo, catalogó como un honor compartir créditos con el legendario actor de Hollywood, Al Pacino. “Lamentablemente, no trabajé en escena, pero sí pude compartir con él varias veces en el rodaje. Fue un placer y una forma de darte cuenta de que trabajando duro y retándote a ser mejor, los sueños se hacen realidad. Estar en una película y compartir crédito con Al Pacino para mí es una banderita de que estoy haciendo algo bien y de que por ahí tengo que seguir”, reafirmó.

“Estoy bien orgullosa de este proyecto. Como siempre digo, no hay personajes pequeños, no hay proyectos pequeños. Yo valoro cada trabajo que hago y cada cosa me motiva a querer seguir al próximo escalón”, sostuvo con emoción.

Y es que, con cada paso en su carrera, Ana Isabelle reafirma no solo su talento, sino también su compromiso de representar a su isla en escenarios internacionales a través de cada uno de sus proyectos.

¿Qué significa para ti representar a Puerto Rico en una producción de este nivel?

“Vivo orgullosa de ser puertorriqueña y de decirlo donde quiera que voy. Estoy muy agradecida de que Puerto Rico lo pueda estar viendo, ahora quizá con más claridad, porque estoy en contacto con los proyectos en Puerto Rico. Quizás antes yo hacía esos proyectos y mucha gente no se enteraba. Me siento súper orgullosa de poder estar viviendo estas experiencias, trabajando también en Puerto Rico, para que lo puedan celebrar conmigo, porque creo que cada vez que un puertorriqueño hace cosas grandes o representa, es digno de celebración. Estoy loca porque llegue la premier para estar ahí con todo ese corillo bello y celebrar”, finalizó la también bailarina.