¿Dónde está la guitarra de Marty Mcfly? Buscan la guitarra de “Back to the Future” cuatro décadas después

Nashville— La escena es inolvidable: Marty McFly toma una guitarra semiacústica, color rojo cereza, en la película “ Back to the Future ” y tocó con la banda en un baile de la escuela secundaria de la década de 1950, lo que le ayudó a evitar por poco desaparecer antes de viajar en el tiempo de regreso a la década de 1980.

Gibson, con sede en Nashville , pide la ayuda del público para rastrearla mientras la película cumple 40 años y la compañía produce un nuevo documental sobre la búsqueda y la película, “Lost to the Future”.

En un video de Gibson, con la canción principal de la película sonando de fondo, estrellas de “Back to the Future”, como Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson y Harry Waters Jr., hacen una petición cinematográfica. También hay una aparición sorpresa de Huey Lewis, cuya banda Huey Lewis and the News interpretó la canción principal de la banda sonora, “The Power of Love”.