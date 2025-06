“Lilo & Stitch” se convierte en la segunda película más taquillera de 2025

Los cines en Estados Unidos y Canadá también ofrecieron varias películas nuevas este fin de semana, incluyendo “ Karate Kid: Legends” de Sony y la película de terror de A24 “Bring Her Back”. Según las estimaciones de los estudios el domingo, se sumó a un robusto fin de semana post-festivo de 149 millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 120% en comparación con el mismo período del año pasado.

El otro gran estreno del fin de semana, “Bring Her Back”, completó los cinco primeros con $7.1 millones en 2.449 pantallas. Protagonizada por Sally Hawkins como una madre adoptiva con algunos planes perturbadores, la película es el segundo largometraje de los cineastas gemelos Danny y Michael Philippou, quienes hicieron el éxito de terror de 2023 “Talk to Me”. Obtuvo un raro B+ en CinemaScore para una película de terror y es esencialmente la única nueva película en el género hasta que “28 Years Later” se estrene el 20 de junio.

2. “Mission: Impossible – The Final Reckoning” - $27.3 millones.

5. “Bring Her Back” - $7.1 millones.

9. “The Last Rodeo” - $2.1 millones.

10. “j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN: LIVE VIEWING” - $939.173.