El sombrero negro de la bruja de “El Mago de Oz” sale a subasta

Justo a tiempo para el estreno en cines de “Wicked: For Good”, los fans tendrán la oportunidad de poseer recuerdos de la película original de 1939, “El mago de Oz”, y un artículo es especialmente brujesco.

Heritage Auctions pone a la venta un emblemático sombrero negro que Margaret Hamilton lució en su papel de Bruja Mala del Oeste. El sombrero de lana es bastante grande, mide casi 14 pulgadas de alto y tiene un ala de 19.5 pulgadas de diámetro. También tiene una correa elástica de 22 pulgadas en la barbilla que Hamilton usaba durante las escenas de vuelo para mantenerlo seguro.

Diseñado por el figurinista Adrian Adolph Greenburg, que profesionalmente se hacía llamar Gilbert Adrian, el sombrero se puso en uso una vez comenzado el rodaje porque el elegido originalmente no daba suficiente miedo.

“Cuando Dorothy Gale se convierte en Dorothy de Oz, es cuando se pone las zapatillas de rubí”, dijo Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions. “Cuando la Malvada Bruja se convierte en la Malvada Bruja, se pone el sombrero. Es el momento de transformación del nacimiento de la bruja. Creo que la importancia del sombrero es increíble. Está a la altura de las zapatillas”.

Heritage celebrará la subasta los días 9 y 10 de diciembre, tanto en Internet como en su sede de Dallas.

También se subastará un libro de “El Mago de Oz” firmado por Garland, que también escribió una extensa inscripción. Tiene autógrafos de otros miembros del reparto, incluidas las huellas de la pata de Toto. El libro fue regalado a la hija del tutor de Garland en el rodaje.

Se subastarán dos versiones diferentes de las zapatillas de rubí de Dorothy. Una de ellas, un zapato que Garland llevó en el pie derecho durante los ensayos, está adornada con cuentas de cristal de color carmesí y burdeos. También se pondrá a la venta una réplica de las zapatillas de rubí realizada por Western Costume Company con motivo del 50 aniversario de la película. Estas últimas se hicieron utilizando la forma original del zapato de Garland y tienen lentejuelas rojas y lazos de pedrería. Estos zapatos, dice Maddalena, “son lo más cerca que se va a estar nunca de poseer un par de zapatillas de rubí que no fueron usadas en la pantalla”.

También se venderán una carta manuscrita escrita por el autor de “Oz”, Frank Baum, en papel de carta personal y una blusa de organza que Garland lució en la pantalla. La blusa tiene una etiqueta con “Judy Garland” escrito a mano.