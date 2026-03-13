Encuentran dos episodios perdidos de “Doctor Who”: los fans pronto podrán verlos

LONDRES - A lo largo de seis décadas de “Doctor Who”, los adversarios del aventurero intergaláctico han incluido robots malvados, Yeti desbocado - y la BBC, que borró muchos de los primeros episodios de la ahora icónica serie de televisión de ciencia ficción.

Una organización benéfica cinematográfica anunció el viernes que ha encontrado dos episodios de los años sesenta perdidos entre las posesiones de un coleccionista fallecido. Han sido restaurados por archiveros de la BBC y estarán disponibles el próximo mes en el servicio de streaming de la cadena.

Con este descubrimiento, aún faltan 95 episodios de las aventuras de un alienígena viajero por las galaxias conocido como el Doctor, que debutó en 1963.

“Doctor Who” -el “quién” es una pregunta existencial, más que el nombre del personaje- se ha convertido en una institución televisiva con millones de seguidores en todo el mundo. Pero la actitud de la BBC en sus primeros años fue descuidada. Se perdieron decenas de episodios porque la cadena borró las cintas para reutilizarlas.

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“En los años 60, la actitud hacia el archivo en televisión era muy diferente a la de hoy, y se desechaba mucho material”, afirma Justin Smith, profesor de cine de la Universidad De Montfort de Inglaterra y presidente del patronato de Film is Fabulous!, que trabaja para preservar la historia del cine y la televisión.

Smith explicó a la BBC que la organización benéfica encontró latas de película con los dos episodios en blanco y negro redescubiertos, “The Nightmare Begins” y “Devil’s Planet”, entre la colección de un aficionado al cine que había fallecido. La herencia del coleccionista desea permanecer en el anonimato.

Los episodios se emitieron durante la tercera serie del programa en 1965 y presentan a William Hartnell, el primero de más de una docena de actores que interpretaron al Doctor, en una historia que involucra a los archivillanos los Daleks, agresores metálicos con forma de pimiento cuya palabra favorita es “¡Exterminar!”.

El hallazgo es el primero desde 2013, cuando se encontraron nueve episodios desaparecidos en el almacén de un repetidor de televisión en Nigeria.

En los nuevos episodios aparece Peter Purves, que interpretó a Steven Taylor, compañero del Doctor, en 46 entregas de la serie.

“Veintisiete de los míos siguen desaparecidos, pero estoy encantado de que se hayan encontrado dos”, declaró Purves, de 87 años, a la BBC. “Es bastante triste, pero es estupendo cuando aparece alguno”.

“Doctor Who” se emitió de 1963 a 1989 y se reestrenó en 2005. Su longevidad se debe en parte a la flexibilidad de la premisa. El Doctor, un Señor del Tiempo del planeta Gallifrey, puede viajar a cualquier punto del espacio o del tiempo y regenerarse en nuevos cuerpos, lo que le permite sobrevivir a cualquier estrella.

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