Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Netflix prepara serie sobre la “turbulenta” vida de Frida Kahlo y Diego Rivera

No se ha anunciado aún la fecha de estreno ni el reparto del proyecto

12 de marzo de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Frida Kahlo, pintora y surrealista mexicana, posa en su casa en la Ciudad de México, el 14 de abril de 1939. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La plataforma Netflix anunció este jueves el desarrollo de una nueva serie basada en la “apasionada y turbulenta” vida de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera, la cual explorará su relación personal y creativa en el contexto político, social y artístico del siglo XX.

RELACIONADAS

Según informó la plataforma, en un comunicado, la serie abordará tanto la dimensión íntima de la pareja como el entorno cultural y político que rodeó su obra, en una época de fuertes transformaciones en México.

“Desde el lado más íntimo de la ‘Paloma’ y el ‘Elefante’, narra la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor”, explicó Netflix.

Así como, agregó, “la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en campo de batalla y espectáculo público”.

El proyecto será dirigido por Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, con la producción de Mónica Lozano, a través de Alebrije Producciones.

La serie estará adaptada a partir del libro de la escritora francesa Claire Berest y contará con María Renée Prudencio como jefa de guion.

“Esta serie nos recuerda que, a pesar del tiempo, seguimos movidos por lo mismo: el deseo irreductible de vivir, de amar sin medias tintas y de buscar en el arte una forma de sobrevivir al dolor”, concluyó la nota.

Netflix no ha anunciado aún la fecha de estreno ni el reparto del proyecto.

Frida Kahlo (1907–1954), conocida por sus autorretratos que exploran el dolor, la identidad y la cultura mexicana, y Diego Rivera (1886–1957), uno de los principales exponentes del muralismo posrevolucionario, son considerados dos de las figuras más influyentes del arte mexicano del siglo XX.

Ambos mantuvieron una relación intensa y a menudo conflictiva -se casaron en 1929, se divorciaron en 1939 y volvieron a casarse en 1940- mientras desarrollaban una obra profundamente ligada a los debates políticos y culturales del México posterior a la Revolución. EFE

Tags
NetflixFrida Kahlo
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: