Era “el chico más bello del mundo”, pero ahora está irreconocible: aquí su triste historia

La historia de un rostro perfecto

La película que el joven interpretó estaba basada en la novela de Thomas Mann y fue reconocida en distintas partes del mundo como una verdadera joya artística. Sin embargo, detrás de cada escena se llevaban adelante prácticas hoy impensadas para cualquier actor. Durante el rodaje, Bjorn tuvo que cumplir estrictas reglas para “preservar su belleza”. Por ejemplo, no podía tomar sol, ni jugar, ni interactuar siquiera con el resto de los niños del elenco .

Según reveló la estrella europea en numerosas entrevistas posteriores, Visconti, quien era abiertamente homosexual, lo presentaba en eventos como un trofeo, y tras el estreno en Cannes lo llevó a un club nocturno gay, donde el joven recordó sentirse “mirado con lascivia” , como si fuera un objeto más de exhibición. Pero la obsesión del público no se limitó a Europa. En Japón se convirtió en un fenómeno cultural por su apariencia “andrógina” y fue idolatrado por miles de adolescentes, inspirando la creación de personajes de manga.

Aunque en el documental no se explora la sexualidad de Bjorn, en una entrevista previa realizada por el medio británico Daily Mail, el hombre aseguró que este acercamiento constante de hombres mayores le hicieron vivir una breve confusión sobre su sexualidad a los 20 años de edad. “Lo hice más o menos para poder decir que lo había intentado, pero no es lo mío. No fue nada más serio”, remarcó.