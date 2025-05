‘Tú divirtiéndote y yo acá’, nueva amenaza contra Valeria Márquez sale a la luz

“Se supo que la amenazaron una vez, que estaba en un antro. Y que, ‘por qué te diviertes’, que no sé qué tanto, ‘tú divirtiéndote y yo acá’ ”, señaló.

Además, agregó que para su circulo social aparentemente eran situaciones conocidas: “Muchos le decían: ‘güey, tu muerte está cerca de ti’, y así, pero… pues no me lo imaginaba, no así”.