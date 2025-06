El viernes se cumple el 50 aniversario de “Jaws”, una de las películas más queridas y revisitadas de todos los tiempos, y una de las obras maestras del cineasta Steven Spielberg.

Con su intensa trama, su clásico tema musical y su terrorífico gran tiburón blanco, “Jaws” marcó a toda una generación de fanáticos del cine. Luego de su estreno, la película marcó el inicio de una obsesión con el tema de los tiburones que perdura hasta hoy.

Pero, ¿qué tan buenos son tus conocimientos sobre algo de la historia que rodea la obra maestra de 1975 de Steven Spielberg?

Sigue leyendo y prueba cuánto sabes sobre “Jaws”:

¿Cuál fue el apodo que le dieron al tiburón?

Respuesta: Spielberg nombró a su tiburón mecánico “Bruce” en honor a su abogado, Bruce Ramer.

¿De dónde vino el título?

Respuesta: Cuando el libro de 1974 del autor Peter Benchley iba a imprimirse, necesitaba elegir un título. Barajó varios títulos: “Leviathan Rising”, “Silent Fall”, antes de elegir, en el último minuto, “Jaws”. ¿Qué significaba? El propio Benchley le dijo a su editor que no estaba seguro, pero funcionaba porque era corto.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el origen del icónico póster de la película?

Respuesta: La imagen del tiburón que sube a la superficie provino de la portada de la edición de bolsillo de la novela, ilustrada por Roger Kastel. Para su pintura, Kastel fue al Museo Americano de Historia Natural para fotografiar un gran tiburón blanco de un diorama que estaba sobre un caballete.

¿Cuál fue la inspiración para el pueblo de “Amity”?

Respuesta: Aunque Spielberg filmó “Jaws” en Martha’s Vineyard, frente a Cape Cod, fue la isla vecina, Nantucket, la que inspiró la novela de Benchley. Había pasado tiempo pescando allí con su padre. En el libro, la ficticia Amity está en la costa sur de Long Island.

¿Quién fue la primera persona en ser asignada para dirigir “Jaws”?

Respuesta: Dick Richards fue inicialmente elegido para dirigir la película, pero el productor Richard D. Zanuck dijo que perdió el trabajo después de que, en una reunión, se refiriera repetidamente al tiburón como una ballena.

¿Cuántos años tenía Spielberg cuando comenzó el proyecto?

Respuesta: 26.

¿Quién buscó obtener el papel de “Brody”, pero le fue negado por la producción?

Respuesta: El legendario Charlton Heston quería interpretar al jefe de policía de Amity Island, pero Spielberg eligió a Roy Scheider.

¿Cuál es el nombre del barco de “Quint”?

Respuesta: “El orca”. Debido a la popularidad del filme, tan solo dos años después del éxito masivo de “Jaws”, se lanzó una copia en 1977 sobre una orca asesina titulada “Orca”.

¿Qué provocó que el tiburón mecánico a menudo funcionara mal?

PUBLICIDAD

Respuesta: El agua salada. El tiburón, construido por el artista de efectos especiales Bob Mattey, se corroía con el agua salada del océano Atlántico, dejándolo inutilizable a veces, particularmente al principio de la filmación. Spielberg se vio forzado a adaptarse, por lo que no muestra al tiburón hasta bien entrada la película, un enfoque que finalmente condujo a una cinta mucho más llena de suspenso. Spielberg una vez estimó que los retrasos mecánicos de Bruce agregaron $175 millones a la taquilla de la película.

¿Cuánto tiempo entrado en la película toma para que aparezca el tiburón completamente en la pantalla?

Respuesta: No es hasta una hora y 21 minutos de la película que realmente vemos al tiburón.

¿La línea más icónica de la película fue escrita?

Respuesta: No, Scheider improvisó “You’re gonna need a bigger boat” (“Vas a necesitar un barco más grande”). El guionista Carl Gottlieb, sin embargo, ha dicho que la línea había estado filtrándose en el set. El tamaño de la barcaza que transportaba el equipo y los servicios de artesanía a menudo era despreciado por el equipo, que sentía que los productores no estaban invirtiendo lo suficiente. Gottlieb le dijo a The Hollywood Reporter en 2016: “Se convirtió en un eslogan para cada vez que algo salía mal: si el almuerzo llegaba tarde o el oleaje sacudía la cámara, alguien decía: ‘Vas a necesitar un barco más grande’”.

¿De qué desastre fue sobreviviente “Quint”?

Respuesta: El hundimiento del USS Indianapolis, el crucero de la Marina de los Estados Unidos torpedeado por un submarino japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El largo y memorable discurso de Quint en la película no estaba en la novela, pero fue escrito por un guionista no acreditado, llamado John Milius. Spielberg quería una historia de fondo de por qué Quint odiaba tanto a los tiburones. Aunque el debate ha continuado a lo largo de los años sobre quién escribió el monólogo, todos han estado de acuerdo en que Shaw lo sintetizó y merece la mayor parte del crédito por el poder de la escena.

PUBLICIDAD

¿Aparece Spielberg en “Jaws”?

Respuesta: El director no se ve en la película, pero se escucha su voz. Durante el final de la película, cuando Quint está preparando el arpón, es la voz de Spielberg en la radio. Él dice: “Esta es la estación de luz de Amity Point para el Orca. Adelante, Orca”. Spielberg aparece también de otras maneras. Clarinetista desde la escuela secundaria, toca brevemente en la banda sonora compuesta por John Williams. Y los perros de Brody eran los cocker-spaniel de Spielberg, Elmer y Zalman.

¿Cuánto tiempo se extendió la filmación de “Jaws”?

Respuesta: La producción estaba programada para 55 días, pero tardó 159 días en completarse. El presupuesto también casi se triplicó a $9 millones, con más $3 millones más en postproducción. Aunque “Jaws” se convirtió en el prototipo de película de verano, originalmente se esperaba que se estrenara alrededor de la Navidad del año anterior.

¿Qué clasificación tenía “Jaws”?

Respuesta: Aunque causó cierta controversia, la Motion Picture Association of America le dio a “Jaws” una clasificación “PG”. En ese momento, no había una clasificación “PG-13″ (eso solo comenzó en 1984, con “Indiana Jones and the Temple of Doom”, después de que un puñado de otras producciones de Spielberg, incluyendo “Raiders of the Lost Ark” y “Gremlins” llevaran a la nueva categoría). Jack Valenti, entonces presidente de la MPAA, defendió la clasificación argumentando que “’Jaws’ involucraba la violencia de la naturaleza, en lugar de la violencia del hombre contra el hombre”, dijo Valenti. “Este es el mismo tipo de violencia que en ‘Hansel y Gretel’. Los niños podrían imitar otros tipos de violencia, pero no el tipo que se ve en ‘Jaws’”.

PUBLICIDAD

El póster de la película llevaba la advertencia: “PUEDE SER DEMASIADO INTENSO PARA NIÑOS MÁS PEQUEÑOS”.

¿Contra qué filem perdió “Jaws” el premio a la mejor película en los Premios Oscar?