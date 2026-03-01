Estos son los ganadores de los Premios Goya
A continuación la lista completa de los galardonados
1 de marzo de 2026 - 12:23 PM
MADRID - A continuación, la lista de ganadores de la edición 40 de los Premios Goya, que se entregaron el sábado en Barcelona.
Película
“Los domingos”
Dirección
Alauda Ruiz de Azúa, “Los domingos”
Actor
José Ramón Soroiz, “Maspalomas”
Actriz
Patricia López Arnáiz, “Los domingos”
Actor de reparto
Álvaro Cervantes “Sorda”
Actriz de reparto
Nagore Aramburu, “Los domingos”
Dirección novel
Eva Libertad, “Sorda”
Actor revelación
Antonio “Toni” Fernández Gabarre, “Ciudad sin sueño”
Actriz revelación
Miriam Garlo, “Sorda”
Película iberoamericana
“Belén”, Argentina
Película europea
“Sentimental Value” (“Valor sentimental”)
Goya de Honor
Gonzalo Suárez
Goya Internacional
Susan Sarandon
Música original
“Sirat”
Canción original
“Flores para Antonio” de “Flores para Antonio”
Guion original
“Los domingos”
Guion adaptado
“La cena”
Película de animación
“Decorado”
Dirección de producción
“Sirat”
Dirección de fotografía
“Sirat”
Montaje
“Sirat”
Dirección de arte
“Sirat”
Diseño de vestuario
“La cena”
Maquillaje y peluquería
“El cautivo”
Sonido
“Sirat”
Efectos especiales
“Los tigres”
Película documental
“Tardes de soledad”
Cortometraje de ficción
“Ángulo muerto”
Cortometraje documental
“El Santo”
Cortometraje de animación
“Gilbert”
