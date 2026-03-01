Opinión
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estos son los ganadores de los Premios Goya

A continuación la lista completa de los galardonados

1 de marzo de 2026 - 12:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Patricia López Arnaiz ganó el Goya a "Mejor actriz" por el filme "Los domingos". (AP Photo/Joan Mateu Parra) (Joan Mateu Parra)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MADRID - A continuación, la lista de ganadores de la edición 40 de los Premios Goya, que se entregaron el sábado en Barcelona.

RELACIONADAS

Película

“Los domingos”

Dirección

Alauda Ruiz de Azúa, “Los domingos”

Actor

José Ramón Soroiz, “Maspalomas”

Actriz

Patricia López Arnáiz, “Los domingos”

Actor de reparto

Álvaro Cervantes “Sorda”

Actriz de reparto

Nagore Aramburu, “Los domingos”

Dirección novel

Eva Libertad, “Sorda”

Actor revelación

Antonio “Toni” Fernández Gabarre, “Ciudad sin sueño”

Actriz revelación

Miriam Garlo, “Sorda”

Película iberoamericana

“Belén”, Argentina

Película europea

“Sentimental Value” (“Valor sentimental”)

Goya de Honor

Gonzalo Suárez

Goya Internacional

Susan Sarandon

Música original

“Sirat”

Canción original

“Flores para Antonio” de “Flores para Antonio”

Guion original

“Los domingos”

Guion adaptado

“La cena”

Película de animación

“Decorado”

Dirección de producción

“Sirat”

Dirección de fotografía

“Sirat”

Montaje

“Sirat”

Dirección de arte

“Sirat”

Diseño de vestuario

“La cena”

Maquillaje y peluquería

“El cautivo”

Sonido

“Sirat”

Efectos especiales

“Los tigres”

Película documental

“Tardes de soledad”

Cortometraje de ficción

“Ángulo muerto”

Cortometraje documental

“El Santo”

Cortometraje de animación

“Gilbert”

