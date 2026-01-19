Opinión
Eugenio Derbez confirma que retomará la voz de Burro en “Shrek 5”: “Deberitas, deberitas”

El estreno de la película animada está previsto para el 30 de junio de 2027

19 de enero de 2026 - 9:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shrek (2001). La primera película en obtener el Oscar en la categoría de "Mejor Filme Animado", Shrek cuenta la historia sobre cómo un ogro busca retomar su terreno solitario que fue invadido por diversos personajes de cuentos de hada que fueron desterrados de Duloc, el reino del malvado lord Farquaad. Dicha aventura lleva al protagonista a conocer a un burro hablador y una princesa rebelde con un "secreto oscuro", Fiona. Disponible en Hulu. (Captura)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Durante meses, la participación de Eugenio Derbez en “Shrek 5” fue una incógnita. Sin embargo, el actor finalmente despejó las dudas y confirmó su regreso como la voz de “Burropara Latinoamérica.

En medio de la alfombra roja de la nueva temporada de “LOL: Buscando Talento”, en un encuentro con el medio ABC Noticias, el intérprete reveló que DreamWorks ya se puso en contacto con él para ofrecerle nuevamente la interpretación del icónico personaje animado, aunque dejó claro que su aceptación no fue inmediata.

Derbez explicó que puso condiciones para volver a dar voz a “Burro”, entre ellas tener libertad para intervenir en los diálogos y adaptar el guion a modismos más locales, tal como ocurrió en entregas anteriores. “Ya cambió toda la directiva. No es la de antes”, reveló.

El actor señaló que logró llegar a un acuerdo con la producción. Incluso bromeó al inicio del tema usando el clásico “deberitas, deberitas” de “Burro”, antes de rematar con un contundente: “Sí voy a estar en la cinta”.

En 2024, el comediante había dado a conocer que existían complicaciones derivadas de los cambios en la directiva del estudio, distinta a la de 2001, cuando contó con mayor libertad creativa para el personaje.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Alfonso Obregón, voz de “Shrek” en las entregas anteriores, participará en esta nueva película, al igual que Dulce Guerrero, quien encarnó a “Fiona”.

¿Cuándo se estrena “Shrek 5”?

El estreno de la película animada está previsto para el 30 de junio de 2027. El proyecto ya había sufrido retrasos, especialmente después de que se confirmara el cambio de imagen que recibirán “Shrek”, “Burro” y “Fiona”, una decisión que no fue bien recibida por los fanáticos.

ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
