Eugenio Derbez confirma que retomará la voz de Burro en “Shrek 5”: “Deberitas, deberitas”

Durante meses, la participación de Eugenio Derbez en “Shrek 5” fue una incógnita. Sin embargo, el actor finalmente despejó las dudas y confirmó su regreso como la voz de “Burro” para Latinoamérica.

En medio de la alfombra roja de la nueva temporada de “LOL: Buscando Talento”, en un encuentro con el medio ABC Noticias, el intérprete reveló que DreamWorks ya se puso en contacto con él para ofrecerle nuevamente la interpretación del icónico personaje animado, aunque dejó claro que su aceptación no fue inmediata.

Derbez explicó que puso condiciones para volver a dar voz a “Burro”, entre ellas tener libertad para intervenir en los diálogos y adaptar el guion a modismos más locales, tal como ocurrió en entregas anteriores. “Ya cambió toda la directiva. No es la de antes”, reveló.

El actor señaló que logró llegar a un acuerdo con la producción. Incluso bromeó al inicio del tema usando el clásico “deberitas, deberitas” de “Burro”, antes de rematar con un contundente: “Sí voy a estar en la cinta”.

En 2024, el comediante había dado a conocer que existían complicaciones derivadas de los cambios en la directiva del estudio, distinta a la de 2001, cuando contó con mayor libertad creativa para el personaje.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Alfonso Obregón, voz de “Shrek” en las entregas anteriores, participará en esta nueva película, al igual que Dulce Guerrero, quien encarnó a “Fiona”.

¿Cuándo se estrena “Shrek 5”?