¡Feliz Navidad! 12 películas en Netflix y otras plataformas para ver esta época festiva

¡La temporada más mágica del año ya está aquí! Con la llegada de la Navidad, también llegan una gran cantidad de películas festivas recién estrenadas en todas las plataformas de “streaming” como Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV+, entre otras. Por eso, hemos preparado una selección especial con 12 títulos nuevos que lo tienen todo: romance, risas, acción y mucha magia navideña. Ideales para juntarte con la familia a tomar un buen chocolate caliente, tirarte al sofá y disfrutar del momento.

A Merry Little Ex-Mas

Plataforma: Netflix

Kate (Alicia Silverstone) acaba de divorciarse y quiere tener una última Navidad perfecta con su familia antes de vender su casa. Pero todo se complica de forma divertida cuando su exesposo, Everett (Oliver Hudson), aparece de sorpresa con su nueva novia, que es más joven y exitosa.

A Very Jonas Christmas Movie

Plataformas: Disney+ y Hulu

En esta película de ficción, los Jonas Brothers (Nick, Kevin y Joe Jonas) intentan desesperadamente volver a casa para Navidad tras una gira relámpago. Todos los obstáculos que encuentran en el camino les permite reconectar entre ellos. La película incluye música de la banda y apariciones sorpresa de reconocidos actores y parte de la familia real de los hermanos Jonas.

Champagne Problems

Plataforma: Netflix

Sydney Price (Minka Kelly), una ejecutiva ambiciosa, viaja a Francia en Navidad para liderar la compra de una prestigiosa casa de champán. En París, vive una noche mágica y conoce a Henri Cassell (Tom Wozniczka), un hombre encantador que resulta ser el hijo del fundador de la empresa que ella quiere adquirir. A pesar de la competencia por la venta, Sydney y Henri se sienten cada vez más atraídos, enfrentando el dilema entre los negocios y los sentimientos que comienzan a surgir entre ellos.

Jingle Bell Heist

Plataforma: Netflix

Sophia (Olivia Holt), una ingeniosa empleada de una tienda, y Nick (Connor Swindells), un empleado de mantenimiento con muy mala suerte, se convierten en ladrones aficionados con el objetivo de robar a una de las tiendas por departamento más famosas de Londres. Forzados a una alianza incómoda, a medida que salen a la luz secretos personales y se conocen más, Sophia y Nick ponen en peligro su relación y el gran robo.

Joy to the World

Plataformas: Disney + y Hulu

Joy Edwards (Emmanuelle Chriqui) es una experta en estilo de vida que enseña a sus lectores cómo disfrutar de unas fiestas perfectas en casa con su familia. El único problema, es que siempre ha fingido tener marido e hijos. Cuando una cadena de televisión llega a su casa para grabar un especial de Nochebuena, Joy pide ayuda a sus vecinos y a su apuesto mejor amigo, Max (Chad Michael Murray), que la ayuden a fingir que son parte de su familia, lo que crea inesperados contratiempos.

La Navidad en sus manos 2

Plataforma: Netflix

Nada va como debería esta Navidad: Papá Noel (Santiago Segura) ha caído en las garras de una despiadada compañía de juguetes, y la propia Navidad está en peligro. Esta comedia familiar llena de acción, magia y risas, sigue a Salva (Ernesto Sevilla), un ex ladrón que ahora intenta ser un buen padre, quien tiene una noche para idear un plan, enfrentarse a villanos inesperados y revivir la magia de la Navidad.

Merv

Plataforma: Amazon Prime Video

De qué trata: Después de que el perro Merv pierda su alegría tras la ruptura de sus “padres”, Anna (Zooey Deschanel) y Russ (Charlie Cox), estos se ven obligados a un incómodo acuerdo de crianza compartida. Con la esperanza de sacudir a Merv de su depresión, Russ lo lleva a Florida para una escapada, solo para que Anna aparezca inesperadamente. A medida que Merv recupera lentamente su ánimo, la pareja descubre que curar el corazón roto de su perro podría encender algunas chispas entre ellos.

My Secret Santa

Esta es una comedia romántica sobre una madre soltera (Alexandra Breckenridge) que, desesperada por un trabajo, decide disfrazarse de hombre para conseguir el puesto de un Santa Claus de temporada en un lujoso resort de esquí. La situación se complica cuando comienza a enamorarse del gerente del hotel (Ryan Eggold), lo que podría arruinar su secreto y la oportunidad de mantener el empleo.

Oh. What. Fun.

Plataforma: Amazon Prime Video

Dirigida por Michael Showalter y con un reparto deslumbrante que incluye a Michelle Pfeiffer, Felicity Jones y Chloë Grace Moretz, esta comedia festiva sigue a Claire Clauster, el pilar de su caótica pero adorable familia durante las fiestas. Este año, después de planear una salida especial, su familia comete un error crucial y la dejan sola en casa. Cansada de no ser apreciada, decide tomar cartas en el asunto.

The Family Plan 2

Plataforma: Apple TV+

Dan (Mark Wahlberg), un exasesino, regresa junto a su familia en esta secuela llena de acción y diversión. Durante unas vacaciones en Londres, la familia espera pasar tiempo de calidad visitando a su hija, pero todo cambia cuando Dan se encuentra con Finn (Kit Harington), alguien que formó parte de su pasado.

Tinsel Town

Plataforma: Apple TV+

La carrera actoral de Bradley Mack (Kiefer Sutherland) ya no está en su mejor momento, así que se alegra cuando le ofrecen participar en una obra de teatro en Inglaterra. Al llegar, descubre que se trata de una pequeña producción navideña en un pueblo, lo que lo hace pensar en renunciar. Sin embargo, decide quedarse y, poco a poco, el elenco, entre los que está Jill (Rebel Wilson) lo ayuda a recuperar el espíritu navideño y a reconectar con su hija, de quien se ha distanciado.

Tyler Perry’s Finding Joy

Plataforma: Amazon Prime Video