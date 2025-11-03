Floja la taquilla del fin de semana de Halloween

La industria de la exhibición cinematográfica cierra uno de sus octubres más flojos en más de 25 años con un flojo fin de semana de Halloween. Los estudios evitaron estrenar grandes películas, ya que la festividad cayó en viernes.

En su lugar, se reestrenaron varias, incluyendo “Back to the Future”, que celebra su 40 aniversario, y el fenómeno de Netflix “KPop Demon Hunters”.

Pero incluso con un top 10 en el que ninguna película recaudó más de 10 millones de dólares, hubo cierta emoción cuando dos estudios se hicieron con el primer puesto el domingo. Se esperaba que la secuela de terror de Universal, “Black Phone 2”, liderara la taquilla en su tercer fin de semana en cines, y el estudio informó que se situaría en primer lugar con una recaudación estimada de 8 millones de dólares.

Unos 30 minutos después, Paramount informó que su drama romántico “Regretting You” había recaudado aproximadamente 8.1 millones de dólares, lo que la colocaría en el primer puesto. La empresa de seguimiento de taquilla Comscore, basándose en las cifras, le otorgó el primer lugar a “Regretting You”. Sin embargo, las cifras del domingo se basan en estimaciones y proyecciones, y a veces los datos reales del lunes muestran una realidad diferente.

“Regretting You” es la última adaptación de Colleen Hoover que se estrena en cines desde que “It Ends With Us” se convirtiera en un éxito arrollador. Con una recaudación total en Estados Unidos de 27.5 millones de dólares, esta nueva película no alcanzará a su predecesora, que recaudó 50 millones de dólares en su primer fin de semana.

En tres fines de semana, “Black Phone 2” ha recaudado 61.5 millones de dólares en Estados Unidos y 104.7 millones a nivel mundial.

Universal también se encargó del reestreno nacional de “Back to the Future” de Robert Zemeckis, que recaudó 4.7 millones de dólares en 2290 salas, lo suficiente para alcanzar el quinto puesto en la taquilla norteamericana. El clásico de viajes en el tiempo de 1985 acumula ya una recaudación nacional de 221.7 millones de dólares.

Aunque este fin de semana abundaron los disfraces de HUNTR/X en las calles, “KPop Demon Hunters” no tuvo el mismo éxito que en su estreno en cines en agosto. Aquel fin de semana, el éxito de las plataformas de streaming vendió entre 16 y 20 millones de dólares en taquilla.

Este fin de semana, se estima que recaudó alrededor de 5 millones de dólares en 2,890 pantallas. Dos ejecutivos de distribución compartieron las cifras bajo condición de anonimato, ya que Netflix tiene la política de no informar sobre la venta de entradas. La película “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, de Sony Pictures y Crunchyroll, sufrió una fuerte caída del 67% en su segundo fin de semana y se proyecta que recaude 6 millones de dólares adicionales en 3,003 salas, alcanzando un total de 30.8 millones de dólares.

Focus Features también estrenó “Bugonia” a nivel nacional tras varias semanas de estreno limitado. Con una recaudación estimada de 4.8 millones de dólares en 2,043 cines, representa el mejor estreno a nivel nacional hasta la fecha para el cineasta Yorgos Lanthimos. Este thriller de humor negro está protagonizado por Emma Stone y Jesse Plemons y se espera que sea una de las favoritas para la temporada de premios.

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere” se ubicó en sexto lugar, detrás de “Back to the Future”, con una caída del 57% en su segundo fin de semana. Recaudó 3.8 millones de dólares, alcanzando un total nacional de 16.3 millones de dólares y un total mundial de 30.6 millones de dólares.

“Este fue un fin de semana realmente aterrador”, comentó Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado de Comscore. Fue una tormenta perfecta: Halloween en viernes y la Serie Mundial también el viernes y el sábado. Pero los estudios y los cines sabían que esto se avecinaba y se prepararon para ello.

El fin de semana podría ser uno de los de menor recaudación del año, cerrando un octubre inusualmente flojo. Con la excepción de octubre de 2020 durante la pandemia de COVID-19, la venta total de entradas del mes (443 millones de dólares) no había sido tan baja desde 1998 (455.5 millones de dólares).

Los próximos dos fines de semana podrían revitalizar las salas de cine con estrenos como “Predator: Badlands” y “Now You See Me, Now You Don’t”, pero es probable que la industria tenga que esperar hasta cerca del Día de Acción de Gracias para un verdadero éxito de taquilla con el estreno de “Wicked: For Good” y “Zootopia 2”.

“Este siempre iba a ser un fin de semana difícil. El público estaba muy fragmentado”, dijo Dergarabedian. “Hay fines de semana en los que las salas de cine son el centro de atención, y esos se acercan.”

Las 10 películas más taquilleras en Estados Unidos

Con las cifras definitivas de taquilla nacional publicadas el lunes, esta lista incluye la venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Regretting You”, 8.1 millones de dólares.

2. “Black Phone 2”, 8 millones de dólares.

3. “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, 6 millones de dólares.

4. “Bugonia”, 4.8 millones de dólares.

5. “Back to the Future”, 4.7 millones de dólares.

6. “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, 3.8 millones de dólares.

7. “Tron: Ares”, 2.8 millones de dólares.

8. “Stitch Head”, 2.1 millones de dólares.

9. “Good Fortune”, 1.4 millones de dólares.