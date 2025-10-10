“Game of Thrones” tendrá una precuela

“A Knight of the Seven Kingdoms”, la precuela de la popular serie “Game of Thrones” se estrenará el próximo 18 de enero, anunció el jueves la plataforma de “streaming” HBO, que presentó el tráiler de la nueva serie en el Comic Con de Nueva York.

La serie de seis episodios, protagonizada por Peter Claffe como el caballero y Dexter Sol Ansell como su pequeño guardián, es una adaptación de los “Cuentos de Dunk & Egg”, de George R.R. Martin, y está ambientada un siglo antes de los acontecimientos de “Games of Thrones”.

Martin era uno de los platos fuertes este jueves en la Comic Con, en un panel compartido con la directora Ira Parker y los actores de la serie en el que revelaron detalles sobre esta historia que transcurre en el mundo de Westeros y que se centra en el caballero Sir Duncan the Tall.

PUBLICIDAD

El autor reveló que su inspiración para la serie partió de un comentario de un crítico que se quejó de que “nadie escribe sobre la gente común”, en alusión a todos los reyes y nobles que cuajan la saga, y dijo sentirse identificado precisamente con ese “pueblo llano”.

“Soy de Bayonne, Nueva Jersey (...). Mi padre era estibador, trabajaba en los muelles, y mi madre trabajaba para Maidenform (marca de lencería)”, afirmó, recordando que creció en un proyecto de vivienda pública y fue a la escuela pública, según The Hollywood Reporter.

La descripción de la serie, divulgada hoy por HBO, señala que “dos héroes improbables deambulan por Westeros: un caballero joven e inocente, pero valiente, Sir Duncan the Tall, y su diminuto escudero, Huevo”.