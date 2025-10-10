Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de octubre de 2025
82°lluvia moderada
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Game of Thrones” tendrá una precuela

Atención, fans. Se anunció una nueva serie de seis capítulos

10 de octubre de 2025 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Peter Claffey en una escena de "A Knight Of The Seven Kingdoms". (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

“A Knight of the Seven Kingdoms”, la precuela de la popular serie “Game of Thrones” se estrenará el próximo 18 de enero, anunció el jueves la plataforma de “streaming” HBO, que presentó el tráiler de la nueva serie en el Comic Con de Nueva York.

La serie de seis episodios, protagonizada por Peter Claffe como el caballero y Dexter Sol Ansell como su pequeño guardián, es una adaptación de los “Cuentos de Dunk & Egg”, de George R.R. Martin, y está ambientada un siglo antes de los acontecimientos de “Games of Thrones”.

Martin era uno de los platos fuertes este jueves en la Comic Con, en un panel compartido con la directora Ira Parker y los actores de la serie en el que revelaron detalles sobre esta historia que transcurre en el mundo de Westeros y que se centra en el caballero Sir Duncan the Tall.

El autor reveló que su inspiración para la serie partió de un comentario de un crítico que se quejó de que “nadie escribe sobre la gente común”, en alusión a todos los reyes y nobles que cuajan la saga, y dijo sentirse identificado precisamente con ese “pueblo llano”.

“Soy de Bayonne, Nueva Jersey (...). Mi padre era estibador, trabajaba en los muelles, y mi madre trabajaba para Maidenform (marca de lencería)”, afirmó, recordando que creció en un proyecto de vivienda pública y fue a la escuela pública, según The Hollywood Reporter.

La descripción de la serie, divulgada hoy por HBO, señala que “dos héroes improbables deambulan por Westeros: un caballero joven e inocente, pero valiente, Sir Duncan the Tall, y su diminuto escudero, Huevo”.

“Ambientada en una época en que la línea de los Targaryen aún tiene el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón no ha pasado todavía de la memoria viva, grandes destinos, pod

Tags
HBO
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: