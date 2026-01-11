Globos de Oro: ¿Dónde ver las películas que han ganado este premio?
Cerca de la mitad se encuentran disponibles en plataformas “streaming”
11 de enero de 2026 - 12:09 PM
11 de enero de 2026 - 12:09 PM
De las cerca de 200 películas ganadoras del Globo de Oro desde 1944 y hasta el año pasado, cerca de la mitad se encuentran disponibles en plataformas streaming.
Un estudio de El Universal efectuado título por título y cruzando con información de las plataformas en México, arrojó que Disney + es la que más triunfadoras tiene en su catálogo (más de 30), mientras que Prime Video ofrece el mayor número de ellos en el rubro de renta o compra.
YouTube, subidas por usuarios, ofrece cintas de la primera mitad del siglo 20 en su idioma original y sin subtítulos disponibles. Y MGM+ y Universal + son las que menos opciones ofrecen, con una.
Se consideraron filmes ganadores en las categorías de Drama, Comedia o Musical, Animación y Extrajera, las cuales se fueron sumando o modificando en el transcurso de estas ocho décadas.
Aquellos títulos que aparecen con un asterisco significa que solo pueden rentarse o adquirirse en la plataforma que los tiene.
• “MASH” (1971)
• “Contacto en Francia” (1972)
• “Carros de fuego” (1982)
• “La bella y la bestia” (1992)
• “Mamá por siempre” (1994)
• “El rey león” (1995)
• “Evita” (1997)
• “Titanic” (1998)
• “Toy story 2” (2000)
• “Mouline rouge” (2002)
• “Cars” (2007)
• “Ratatoulle” (2008)
• “Wall-E” (2009)
• “Up” y “Avatar” (2010)
• “Toy story 3” (2011)
• “Brave” (2013)
• “Frozen” (2014)
• “El gran hotel Budapest” (2015)
• “Intensamente” y “El marciano” (2016)
• “Zootopia” (2017)
• “Tres anuncios a las afueras” y “Cars” (2018)
• “Spiderman un nuevo universo” y “Rapsodia bohemia” (2019)
• “Nomaland, “Borat” y “Soul” (2021)
• “Encanto” y “Amor sin barreras” (2022)
• “Pobres criaturas” (2024)
• “A place un the sun” (1952) *
• “On the waterfront” (1955)
• “American grafitti” (1974) *
• “Barrio chino” (1975) *
• “Kramer contra Kramer” (1980) *
• “Gente ordinaria” (1981) *
• “Hanna y sus hermanas” (1987)
• “Nacido el 4 de julio” (1990) *
• “Bugsy” (1993) *
• “El paciente inglés” (1997) *
• “El tigre y el dragón” (2001) *
• “Chicago” (2003) *
• “Perdidos en Tokio” (2004)
• “Cartas de Iwo Jima” (2007) *
• “Vicky Cristina Barcelona” (2009)
• “La la land” y “Luna llena” (2017)
• “Green book” (2019)
• “1917” (2020) *
• “El Padrino” (1973)
• “Expreso de medianoche” (1979)
• “La jaula de las locas” (1980)
• “Perfume de mujer” (1993)
• “¿Qué pasó ayer” (2010)
• “La gran estafa” (2014)
• “El renacido” (2016)
• “ROMA” (2019)
• “Parásitos” y “Érase una vez en Hollywood” (2020)
• “Drive my car” y “El poder del perro” (2022)
• “Pinocho” (2023)
• “Doctor Zhivago” (1966)
• “El exorcista” (1974)
• “La lista de Schlinder” (1994)
• “Mejor imposible” (1998)
• “Casi famosos” (2001)
• “El señor de los anillos: el retorno del rey” (2004)
• “Sweeney Tood” (2008)
• “La red social” (2011)
• “Argo” (2013)
• “Cómo entrenar a tu dragon 2” (2015)
• “Lady Bird” (2018)
• “El brutalista” (2025)
• “Al este del Edén” (1956) *
• “La vuelta al mundo en 80 días” (1957) *
• “Oliver” (1969)
• “ET el extraterrestre” (1983)
• “Pelotón” (1987)
• “Shakespeare enamorado” (1999)
• “Los Fabelman” (2023)
• “Salvando al soldado Ryan” (1999)
• “Belleza americana” (2000)
• “Babel” (2007)
• “Emilia Perez” (2025)
• “La canción de Bernadette” (1944)
• “The last chance” (1947)
• “El ladrón de bicicletas” (1950)
• “El manto sagrado” (1954)
• “Veinticuatro ojos” (1955)
• “Espartaco” (1961) *
• “Gandhi” (1983) *
• “Argentina, 1985” (2023)
• “Rocky” (1977)
• “Toosie” (1983)
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: