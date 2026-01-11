Opinión
Globos de Oro: ¿Dónde ver las películas que han ganado este premio?

Cerca de la mitad se encuentran disponibles en plataformas “streaming”

11 de enero de 2026 - 12:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una escena de "El Padrino" (1973). (Archivo)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

De las cerca de 200 películas ganadoras del Globo de Oro desde 1944 y hasta el año pasado, cerca de la mitad se encuentran disponibles en plataformas streaming.

Un estudio de El Universal efectuado título por título y cruzando con información de las plataformas en México, arrojó que Disney + es la que más triunfadoras tiene en su catálogo (más de 30), mientras que Prime Video ofrece el mayor número de ellos en el rubro de renta o compra.

YouTube, subidas por usuarios, ofrece cintas de la primera mitad del siglo 20 en su idioma original y sin subtítulos disponibles. Y MGM+ y Universal + son las que menos opciones ofrecen, con una.

Se consideraron filmes ganadores en las categorías de Drama, Comedia o Musical, Animación y Extrajera, las cuales se fueron sumando o modificando en el transcurso de estas ocho décadas.

Aquellos títulos que aparecen con un asterisco significa que solo pueden rentarse o adquirirse en la plataforma que los tiene.

Disney +

• “MASH” (1971)

• “Contacto en Francia” (1972)

• “Carros de fuego” (1982)

• “La bella y la bestia” (1992)

• “Mamá por siempre” (1994)

• “El rey león” (1995)

• “Evita” (1997)

• “Titanic” (1998)

• “Toy story 2” (2000)

• “Mouline rouge” (2002)

• “Cars” (2007)

• “Ratatoulle” (2008)

• “Wall-E” (2009)

• “Up” y “Avatar” (2010)

• “Toy story 3” (2011)

• “Brave” (2013)

• “Frozen” (2014)

• “El gran hotel Budapest” (2015)

• “Intensamente” y “El marciano” (2016)

• “Zootopia” (2017)

• “Tres anuncios a las afueras” y “Cars” (2018)

• “Spiderman un nuevo universo” y “Rapsodia bohemia” (2019)

• “Nomaland, “Borat” y “Soul” (2021)

• “Encanto” y “Amor sin barreras” (2022)

• “Pobres criaturas” (2024)

Prime Video

• “A place un the sun” (1952) *

• “On the waterfront” (1955)

• “American grafitti” (1974) *

• “Barrio chino” (1975) *

• “Kramer contra Kramer” (1980) *

• “Gente ordinaria” (1981) *

• “Hanna y sus hermanas” (1987)

• “Nacido el 4 de julio” (1990) *

• “Bugsy” (1993) *

• “El paciente inglés” (1997) *

• “El tigre y el dragón” (2001) *

• “Chicago” (2003) *

• “Perdidos en Tokio” (2004)

• “Cartas de Iwo Jima” (2007) *

• “Vicky Cristina Barcelona” (2009)

• “La la land” y “Luna llena” (2017)

• “Green book” (2019)

• “1917” (2020) *

Netflix

• “El Padrino” (1973)

• “Expreso de medianoche” (1979)

• “La jaula de las locas” (1980)

• “Perfume de mujer” (1993)

• “¿Qué pasó ayer” (2010)

• “La gran estafa” (2014)

• “El renacido” (2016)

• “ROMA” (2019)

• “Parásitos” y “Érase una vez en Hollywood” (2020)

• “Drive my car” y “El poder del perro” (2022)

• “Pinocho” (2023)

HBO Max

• “Doctor Zhivago” (1966)

• “El exorcista” (1974)

• “La lista de Schlinder” (1994)

• “Mejor imposible” (1998)

• “Casi famosos” (2001)

• “El señor de los anillos: el retorno del rey” (2004)

• “Sweeney Tood” (2008)

• “La red social” (2011)

• “Argo” (2013)

• “Cómo entrenar a tu dragon 2” (2015)

• “Lady Bird” (2018)

• “El brutalista” (2025)

Apple TV

• “Al este del Edén” (1956) *

• “La vuelta al mundo en 80 días” (1957) *

• “Oliver” (1969)

• “ET el extraterrestre” (1983)

• “Pelotón” (1987)

• “Shakespeare enamorado” (1999)

• “Los Fabelman” (2023)

Paramount +

• “Salvando al soldado Ryan” (1999)

• “Belleza americana” (2000)

• “Babel” (2007)

• “Emilia Perez” (2025)

YouTube

• “La canción de Bernadette” (1944)

• “The last chance” (1947)

• “El ladrón de bicicletas” (1950)

• “El manto sagrado” (1954)

• “Veinticuatro ojos” (1955)

Claro Video

• “Espartaco” (1961) *

• “Gandhi” (1983) *

MGM +

• “Argentina, 1985” (2023)

Universal +

• “Rocky” (1977)

Mubi

• “Toosie” (1983)

