Harry y Meghan ponen fin a rumores sobre su alianza con Netflix

El príncipe Harry y Meghan Markle han extendido su alianza con Netflix y su compañía de medios, Archewell Productions, con un acuerdo de primera vista multianual, anunció la pareja el lunes.

Archewell comenzó a colaborar con el gigante del ‘streaming’ en 2020 y ha producido varios contenidos documentales, incluyendo el popular “Harry & Meghan”. La duquesa de Sussex también desarrolló una marca de estilo de vida, As Ever, en alianza con Netflix.

La colaboración también ha producido las series documentales “Polo”, “Heart of Invictus” y “Live to Lead”.

“Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan estrechamente con nosotros y nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en todos los géneros que resuene globalmente y celebre nuestra visión compartida”, dijo Meghan en un comunicado.

La pareja y Netflix también anunciaron próximas colaboraciones, incluyendo una segunda temporada de “With Love, Meghan”, un programa de estilo de vida y cocina protagonizado por la duquesa. El programa también recibirá un episodio especial de vacaciones en diciembre.

El programa es el programa culinario más visto de Netflix desde su lanzamiento en marzo, según la compañía. Se ubicó bajo en comparación con otros lanzamientos en la primera mitad de este año, con 5.3 millones de vistas, según el informe semianual de Netflix.

“Masaka Kids, A Rhythm Within”, un cortometraje documental que se centra en un pequeño orfanato en la región de Masaka en Uganda, también se estrenará este año. Archewell también está en producción con Netflix en una adaptación cinematográfica de la novela de Carley Fortune “Meet Me at the Lake”. El drama “sigue una historia de amor que abarca una década que comienza con un encuentro casual y una promesa rota”, se lee en el comunicado.

“El príncipe Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias resuenan con el público en todas partes. La respuesta a su trabajo habla por sí sola”, dijo Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, en un comunicado.

Su acuerdo extendido con Netflix es el último en el esfuerzo de años de la pareja para desarrollar empresas comerciales en Estados Unidos. También habían firmado un acuerdo multianual con Spotify en 2020 y produjeron un podcast, “Archetypes”, pero cortaron lazos con la compañía en 2023.