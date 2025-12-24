Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jencarlos Canela protagoniza la nueva película puertorriqueña “Casa Pura”

Como parte de su lanzamiento, hoy se presentó el póster oficial y primer tráiler

24 de diciembre de 2025 - 3:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Casa Pura" estrenará en Puerto Rico en febrero de 2026. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El cine puertorriqueño suma una nueva historia a la gran pantalla con “Casa Pura”, la más reciente película protagonizada por Jencarlos Canela, quien encabeza el elenco de este drama con matices de comedia que explora la memoria, la familia y la reconstrucción tras el huracán María.

Como parte de su lanzamiento oficial, “Casa Pura” presentó hoy su póster oficial y primer tráiler como primer vistazo a la historia íntima y emocional que guía la película. El material revela el tono humano del relato y posiciona a Canela como el eje narrativo de una producción profundamente conectada con la realidad puertorriqueña.

La película sigue a “Joaquín”, un hombre que, tras el paso del huracán María, lucha por salvar Casa Pura, el hotel boutique que una vez representó su mayor orgullo. La aparente estabilidad de ese esfuerzo se ve amenazada cuando su cuñada regresa a la isla con un comprador interesado y, de forma inesperada, un testamento perdido que podría cambiarlo todo. A partir de ese momento, comienza una carrera contra el tiempo para proteger no solo una propiedad, sino el legado emocional y familiar que representa.

“Casa Pura” es dirigida por Bruno Irizarry, cineasta puertorriqueño reconocido por películas como “200 Cartas”, “Yerba Buena”, “23 horas”, entre otros. Con este filme, consolida una filmografía enfocada en historias locales con resonancia universal.

La producción cuenta con Canela, Shimmy McHugh, Lizaida Rivera, Bruno Irizarry y Ariel Anexxy como productores. El elenco incluye a Canela, Laura Alemán, Camila Monclova, Paolo Shoene, Calma Carmona, Mariana Monclova y Rob Gough.

El filme estrenará en Puerto Rico el jueves, 12 de febrero de 2026, exclusivamente en las salas de Caribbean Cinemas.

Jencarlos Canela graba vídeo en playa de Piñones

Jencarlos Canela graba vídeo en playa de Piñones

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
