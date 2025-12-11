Opinión
Jenna Ortega, Charlie XCX y Russell Crowe, entre los protagonistas del Festival Sundance

El evento celebrará su última edición en Utah del 22 de enero al 1 de febrero del 2026

11 de diciembre de 2025 - 9:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sundance Film Festival en Utah. (Arthur Mola)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las películas protagonizadas por Jenna Ortega, la cantante Charli XCX o estrellas de Hollywood como Russell Crowe o Ethan Hawke encabezan la programación Festival Sundance, que se despedirá de sus más de 40 años de legado en Park City, en el estado de Utah, a partir del próximo 22 de enero.

RELACIONADAS

La organización del evento más importante para el cine independiente en EE.UU. desveló este miércoles los 90 largometrajes y los siete proyectos episódicos de 28 países y territorios que participarán en el festival, entre los que figuran títulos como ‘The Gallerist’, con Jenna Ortega y Natalie Portman; o el debut de Charli XCX en ‘I Want Your Sex’.

La cartelera de Sundance también incluye proyectos como ‘The Weight’, con la aparición de Russell Crowe e Ethan Hawke; el suspense ‘Josephine’, protagonizado por Channing Tatum o el documental ‘Give Me the Ball!’, sobre el impacto revolucionario en la cultura del deporte de la extenista Billie Jean King.

El 40 % de los directores de largometrajes seleccionados para esta edición son debutantes, mientas que la programación de este año “de películas y episodios incluye 94 estrenos mundiales”, informó el Instituto Sundance en un comunicado.

La selección de este año partió de entre 16,201 propuestas de 164 países o territorios, incluyendo 4,255 largometrajes.

“De estos largometrajes, 1,676 fueron estadounidenses y 2,579 internacionales. Los siete proyectos episódicos se seleccionaron entre 470 propuestas”, precisó el organismo.

La edición de este año destaca por la escasez de proyectos hispanos más allá de las mexicanas ‘La Cazadora’ y ‘Jaripeo’, aunque, por otro lado, resurgen filmes reivindicativos como ‘American Doctor’ o ‘Who Killed Alex Odeh’, que retratan el dolor de Gaza y ahondan en temas como el conflicto en Oriente Medio desde perspectivas personales.

También llama la atención, en el último año de Sundance en el estado de Utah, el drama ‘The Lake’, donde dos científicos y un político luchan a contrarreloj para salvar su hogar de una bomba nuclear que se cierne sobre este estado estadounidense.

Además de los proyectos seleccionados para su programación de 2026, esta edición no solo se despedirá de su histórica cuna de las montañas nevadas, sino que también rendirá homenaje a su fundador, Robert Redford, quien falleció el 16 de septiembre a los 89 años.

“Será un momento crucial y memorable, ya que celebraremos a los artistas y sus obras visionarias, honraremos a nuestro fundador del Instituto Sundance, Robert Redford, y su visión transformadora, y mostraremos nuestra gratitud a Utah conmemorando nuestra trayectoria colectiva”, indicó en un escrito la directora ejecutiva interina del Instituto Sundance, Amanda Kelso.

El Festival Sundance celebrará su última edición en Park City del 22 de enero al 1 de febrero del próximo año.

Tags
Festival de Cine de SundanceFestival SundanceUtahPelículas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
