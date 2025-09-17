Opinión
17 de septiembre de 2025
EntretenimientoPelículas y Series
La icónica casa de Robert Redford: una millonaria mansión en medio de las montañas

El actor logró vender la propiedad por $4.65 millones antes de morir

17 de septiembre de 2025 - 4:33 PM

Robert Redford vendió su millonaria casa en el poblado de Tiburón, California, meses antes de morir. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La icónica casa de Robert Redford, en California, se ha convertido en una verdadera joya del mercado inmobiliario. Se trata de una millonaria propiedad en medio de la montaña, rodeada de naturaleza y con todas las comodidades de lujo que marcaron el estilo de vida del reconocido actor de Hollywood, quien falleció en la madrugada del martes, 16 de septiembre.

Cómo es la mansión en la que vivió Robert Redford

El actor, que protagonizó grandes clásicos como “Todos los Hombres del Presidente”, logró agrandar su fortuna antes de morir. A comienzos de 2025, vendió su icónica casa en el poblado de Tiburón, en el condado de Marín, por $4.65 millones. La transacción se cerró a solo tres semanas de lanzar la propiedad al mercado.

Ubicada al final de una calle sin salida junto a la bahía de San Francisco, la icónica mansión se encuentra rodeada de jardines y fue construida a finales de la década de 1960, aunque tuvo algunas remodelaciones.

Robert Redford vendió su millonaria casa de California antes de morir
Robert Redford vendió su millonaria casa de California antes de morir (La Nación Argentina / GDA)

Robert Redford y su esposa, la artista Sibylle Szaggars, adquirieron la propiedad en primavera de 2020 por $3.1 millones y la modernizaron durante su estancia.

Entre las principales características se destacan:

  • Cabaña rústica principal.
  • Cuatro dormitorios, uno de ellos convertido en despacho.
  • Tres baños.
  • La suite principal incluye su propio vestidor y un baño con tocadores dobles.
  • Se trata de 2824 pies cuadrados de espacio habitable (un poco más de 260 metros cuadrados) en dos niveles, con suelos de madera y techos altos.
Robert Redford vendió su millonaria casa de California antes de morir
Robert Redford vendió su millonaria casa de California antes de morir (La Nación Argentina / GDA)

De acuerdo con Compass, que intermedió para vender la propiedad, la casa posee una gran sala familiar, luminosa gracias a sus amplios ventanales y con techos altos, tragaluces y una chimenea a gas. También tiene una cocina de chef remodelada, con desayunador, despensa y acceso directo a las terrazas de la casa.

Además del espacio de la mansión, en los alrededores destaca el jardín delantero y las amplias terrazas al sur y al este de más de 1,000 pies cuadrados, un espacio ideal para descansar.

El garaje, por su parte, ofrece espacio para estacionar dos automóviles.

La mansión se encuentra junto al mar en 2517 Mar East y en las inmediaciones hay senderos, playas y espacios abiertos para recorrer.

Robert Redford vendió su millonaria casa de California antes de morir
Robert Redford vendió su millonaria casa de California antes de morir (La Nación Argentina / GDA)

¿Por qué vendió la propiedad?

Según informó San Francisco Chronicle, el actor ganador del Oscar había decidido vender su casa para pasar más tiempo en su residencia principal en Santa Fe, Nuevo México, donde su esposa desarrolla su trabajo artístico.

Redford logró vender la mansión en enero de 2025, solo tres semanas después de listarla en el mercado inmobiliario. La compró Cricket Wardein, propietario de la cadena Mighty Pilates, por $4.65 millones.

La pareja también tenía otras residencias en California y Utah. En este último estado, donde Redford fundó el Festival de Cine de Sundance, está la casa en la que el actor falleció este 16 de septiembre de 2025, a sus 89 años.

El agente de Redford, Cindi Berger, confirmó a The New York Times que el artista murió mientras dormía, pero no especificó la causa. Asimismo, destacó que se encontraba en “el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”.

Breaking NewsRobert RedfordBienes RaícesCaliforniaHollywood
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
